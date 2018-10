Gasly: "Todo ha ido mucho mejor de lo esperado"

Pierre Gasly lo ha vuelto hacer. De nuevo, ha clavado su Toro Rosso en la Q3, y no solo eso, incluso lo ha plantado noveno, por delante del Williams de Lance Stroll, que también ha sido una de las sorpresas del día. El #10, que pensaba que no habría muchas opciones de hacer una buena actuación en Italia, se ha sorprendido de si mismo al ver este resultado.

"Si, si, si, lo hemos hecho", gritaba por la radio al finalizar su vuelta de Q2, vuelta, que lo ponía en Q3. Y no es solo valorar que Gasly esté en Q3, es también ver que Brendon Hartley, que no venía haciendo malas actuaciones, no pudo pasar de la Q1, lo cual da más valor a la posición del francés de 22 años.

"Honestamente, ha sido un sentimiento fantástico obtener el resultado de hoy. En la sesión anterior a la clasificación vimos como nos sería complicado, incluso, entrar en Q2 y al final hemos llegado hasta la Q3, y hemos clasificado novenos, mucho mejor de lo que esperábamos, y con una de mis mejores vueltas en toda la temporada, además, aquí en Italia, en el GP de casa del equipo", declaró Gasly en su hospitality.

Por otro lado, así explicó sus expectativas para la carrera: "Será difícil, esta claro, pero teniendo en cuenta que partimos novenos, eso nos dará un 'plus' para la llegada de la salida a la primera curva. Hoy hemos dado un paso de gigante en comparación con el resto del fin de semana, intentaremos coger el máximo de puntos posible, pero no estará mal si nos quedamos donde estamos"

La palabra que más ha repetido Gasly en sus declaraciones a los distintos medios que nos encontrábamos en el hospitality, ha sido "sorpresa". No lo esperaban, para nada, su objetivo, y no cercano, era la Q2, y han acabado haciendo un noveno, y de sobras es sabido, que no todo es culpa del coche, Gasly ha tenido mucho que decir aquí con su pilotaje.

"El coche fue fantástico", añadió, "El motor Honda también funcionó muy bien, realmente fue un rendimiento inesperado, y lo que intentaremos mañana es aprovechar este resultado para que de esta manera podamos maximizar lo que hemos conseguido en el día de hoy", concluyó el #10 de Toro Rosso.