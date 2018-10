Sainz: "Hoy me he sentido muy cómodo con el coche"

Carlos Sainz comenzó los 24 años de la mejor manera posible. El piloto madrileño logró un gran séptimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Italia, fue el segundo mejor del resto, tan solo por detrás de Romain Grosjean. Carlos y Renault han mejorado mucho las prestaciones tras un fin de semana para el olvido y sin puntos en Bélgica. Sainz buscará mañana un nuevo buen resultado para el equipo de cara al Mundial de constructores.

El piloto madrileño se mostró muy satisfecho tras el resultado logrado: "Hoy es uno de esos días en los que sabes que has sacado todo lo que tenía el coche. La verdad es que ha sido un sábado un poco extraño pero hemos reaccionado bien, yo me he sentido mucho más cómodo con el coche y la verdad es que cuando me siento cómodo y puedo tirar como a mi me gusta las cosas salen bien."

"Tenía muy buenos recuerdos de este circuito por las World Series, siempre se me ha dado bien pero también siempre se me había dado muy bien Spa y la cosa allí no fue tan bien. Por lo cual, lo que necesito es ir cómodo con el coche, como he ido hoy y ya se ha visto que cuando he ido cómodo las cosas salen bien" declaró Carlos.

Sainz habló también sobre los objetivos para la carrera de mañana: "Yo creo que el objetivo son los puntos, saliendo en zona de puntos el objetivo tiene que ser conseguirlos pero no va a ser fácil. Tanto Force India como Haas, incluso los Sauber, ayer iban más rápido pero hoy han estado por detrás. Sabemos que será complicado pero vamos a intentar quedarnos en zona de puntos."

El español se mostró muy feliz al saber que ya ha logrado grandes cosas en este deporte: "Yo creo que he cumplido objetivos hasta ahora, por supuesto mis objetivos son mucho más ambiciosos y lo bueno es que me queda mucha carrera por delante. No todo el mundo consigue llegar a la Fórmula uno, tener cuatro años positivos como he tenido yo hasta ahora y contar con un contrato de dos con el segundo mejor equipo de la historia de la Fórmula uno."

Carlos afirmó que sigue estando muy motivado a pesar de que Renault no vaya a contar con él para la próxima temporada: "Tengo las mismas ganas que en Australia de hacerlo bien para Renault y ayudar lo máximo a este equipo. Todo es cuestión de encontrar mi equilibrio con el coche, de encontrar una armonía entre piloto y coche que en Fórmula uno es difícil de encontrar pero cuando se encuentra tienes la oportunidad de hacer grandes clasificaciones como la que he hecho yo hoy. No creo que nadie se vaya a arrepentir de sus elecciones, pero el tiempo lo dirá"

Sainz ha hablado también sobre el equipo McLaren: "No me preocupa el rendimiento que está mostrando el McLaren de cara a mi futuro. Ayer estuve hablando con Fernando y me dijo que él está bastante optimista de cara al coche del año que viene así que no me preocupa. Lo de McLaren de este año ha venido en el momento perfecto para que el equipo aprenda y sepa que dirección tomar de cara al año que viene."

Por último, el piloto madrileño ha dicho que necesitarán algo de ayuda para mantener este buen séptimo lugar en la carrera de mañana: "Es factible mantener este séptimo puesto en carrera pero necesitaremos un poco de suerte, un poco de ayuda que nos tire en las rectas para que los motores Mercedes y Ferrari no nos pasen por encima."