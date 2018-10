Mercedes apuesta por tener tres coches en cada equipo

Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, ha recuperado la idea de incorporar un tercer coche en cada equipo ante la falta de oportunidades que se le dan a los pilotos jóvenes, sobre todo a los que forman parte de su programa, como Ocon, Russell y Wehrlein.

Wolff opina que las reglas deben cambiar, y para ello propone tener un tercer coche y que, obligatoriamente, esté conducido por un joven piloto que tenga un mínimo de dos años de experiencia conduciendo el monoplaza. "Los costes no serían enormes. La parrilla estaría llena y tendríamos espectáculos fantásticos de chavales nuevos en la Fórmula 1, luchando duro con los Valtteri y Lewis de este mundo, y sorprendiéndonos", explicó. Otros equipos, como es el caso de Red Bull, han optado por crear un segundo equipo, Toro Rosso, para darle la oportunidad a jóvenes promesas, como fue el caso de Vettel, Verstappen o Ricciardo, aunque Wolff descarta esa opción: "Ser dueño de otro equipo solo para tener un sitio para tus junior no tiene sentido para nosotros".

También añadió que los grandes equipos preferirán no correr riesgos con pilotos jóvenes, pero opina que deben arriesgarse y darle la oportunidad a los mayores talentos de 18 y 19 años, pero en un equipo puntero. "El problema es que si pierdes un campeonato de pilotos o un campeonato de constructores porque tu piloto joven está en una curva de aprendizaje, obviamente no es positivo", remarcó. A pesar de esa reflexión y a pesar de que ni ellos ni Ferrari lo hayan hecho nunca, cree que deben cuestionárselo.

Esta idea ha llegado hasta la parrilla, y Ocon, piloto de Force India, opina que es buena idea y que le gustaría que fuera así, aunque duda que pueda ocurrir. "Daría oportunidades a los pilotos jóvenes como yo, como Charles o como George, ya sabes. Crearía una gran oportunidad y eso sería genial", explicó. No obstante, es consciente de que, tradicionalmente, la Fórmula 1 siempre ha sido de dos coches, y, de no ser así, aumentaría el gasto de los equipos. "No quiero soñar demasiado con eso y trato de pensar en las reglas reales", concluyó.