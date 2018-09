Hamilton sobre su victoria: "No lo esperaba"

Lewis Hamilton se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Italia, la casa de Ferrari. El piloto británico ha explicado su incidente con Vettel en la curva 4: "La lucha con Vettel ha sido intensa. Hemos llegado a la curva 1 y me he sorprendido de que Vettel fuese por la izquierda. En la curva 1 nos tocamos un poco y de camino a la curva 4 me sorprendió que fuera por dentro y no por el exterior. Vi una oportunidad y me puse en paralelo por el exterior. No sé si bloqueó él o qué paso pero nos tocamos. Mi coche se dañó un poco pero pude seguir".

Hamilton ha mantenido una batalla por la victoria con Kimi Räikkönen durante toda la carrera. Al final pudo adelantarle ya que el piloto finlandés tenía ampollas en sus neumáticos traseros. El británico ha hablado de esa lucha: "Ha sido una carrera dura pero realmente he disfrutado. La distancia entre Ferrari y nosotros ha sido muy ajustada y hoy todo se ha resuelto por pequeños detalles y por el cuidado de los neumáticos. Vi que Kimi tenía problemas con el blistering así que empecé a cuidar más mis neumáticos. Al final di el máximo porque mis neumáticos estaban mucho mejor".

El piloto británico ha querido agradecer tanto a Ferrari como a su equipo: "Quiero agradecer a Ferrari porque ha sido una gran pelea. También quiero dar las gracias a los chicos de Mercedes que siguen creyendo y trabajando. Muchas gracias al equipo y, especialmente, a Valtteri".

Hamilton ha tenido palabras también para los aficionados que estaban en el circuito: "Hay muchos aficionados de Ferrari aquí y mucha negatividad hacia mi pero eso solo me motiva. Hay muchos aficionados británicos que han sido mi gasolina hoy. A pesar de todo, me encanta esta pista y este país. La pista es increíble y ganar aquí es un honor".

El de Mercedes se ha mostrado sorprendido y muy contento con el resultado obtenido: "Definitivamente, no lo esperaba. Salí tercero y, mirando el ritmo de la última carrera y el ritmo aquí, no sabía dónde estaríamos. Tenía que quedarme a un segundo y medio. Pensé ' Jesús, esta será una batalla realmente cuesta arriba' y durante todo el fin de semana tuvimos mucha presión, el equipo estuvo muy presionado, y los patrocinadores y yo también. Nunca creí que pudiera ganar, pero recé. Llegué con un objetivo claro, pero nunca se sabe. A veces las cosas no salen como esperas, como en la última carrera".