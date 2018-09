El Semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de Italia.

Lewis Hamilton se hizo con su sexta victoria de la temporada en el Gran Premio de Italia. Mercedes logró su quinta victoria consecutiva en casa de un Ferrari que continúa sin poder ganar en su casa desde 2010. El piloto inglés ahora cuenta con una ventaja de 30 puntos sobre Sebastian Vettel, la más alta que ha habido entre ambos durante todo el año. Esta carrera en Monza con grandes y malas actuaciones fue una de las más entretenidas de esta temporada y nos regaló emoción tras una carrera para el olvido en Spa.

Semáforo verde

Lewis Hamilton: El piloto inglés está demostrando que es el mejor piloto que hay en esta parrilla en la actualidad. A pesar de no contar con el mejor coche en las últimas cuatro carreras, Hamilton se las ha apañado y ha logrado la victoria en tres de ellas y en la otra un segundo puesto. Lewis comenzó la carrera adelantando a Vettel tras una gran maniobra de campeón y se colocó segundo. El inglés se mantuvo detrás de Räikkönen y a falta de siete vueltas adelantó al finés y tomó el liderato de la carrera. Nueva gran carrera del cuatro veces campeón del mundo que logra una ventaja de 30 puntos con Vettel. Cuarta victoria en cinco temporadas de Hamilton en casa de Ferrari. Una vez más contra todo pronóstico el inglés se subió a lo más alto del podio, sexta victoria de la temporada para él.

Kimi Räikkönen: No ganó, pero el fin de semana del piloto finés ha sido muy bueno. Kimi se llevó la pole cuando todos estaban pendientes de la lucha entre Vettel y Hamilton e hizo una carrera muy buena manteniendo detrás al piloto inglés durante gran parte de la carrera. El finés lideró la carrera en las primeras 20 vueltas y el equipo decidió meterlo en boxes (momento clave de la carrera). Mercedes siguió con Hamilton en pista y usaron a Bottas para detener a Kimi y lograr que este gastara sus ruedas. Hamilton paró ocho vueltas más tarde que él y no pudo mantener detrás al inglés en el tramo final. Räikkönen tuvo problemas de ruedas en el tramo final y se tuvo que conformar con el segundo puesto. Podio número 100 de la carrera de Kimi que todavía continúa sin poder ganar una carrera. Esta vez no fue él ni Vettel, sino la pobre estrategia del equipo rojo.

Romain Grosjean: El piloto francés continúa haciendo méritos para seguir en la Fórmula uno la próxima temporada. Desde que se puso su continuidad en peligro el nivel de Grosjean ha sido muy bueno. Cuarta carrera consecutiva finalizando en los puntos para el francés que ha pasado de ser uno de los pilotos más irregulares a ser muy regular. Romain fue el mejor del resto por segunda vez esta temporada (la primera vez fue en Austria) y logró ocho puntos muy valiosos para el equipo Haas. Grosjean sale definitivamente de la zona baja en el Mundial de pilotos tras un inicio de temporada para el olvido y comienza a mirar hacia arriba a falta de siete carreras para acabar la temporada.

Semáforo amarillo

Sérgio Pérez: El piloto mejicano logró salir con puntos de este Gran Premio tras una pobre clasificación en la que no pudo pasar de la Q1. Sérgio salió en el puesto 14 tras las sanciones de Hülkenberg y Ricciardo y ganó seis posiciones en la carrera. Pérez finalizó la carrera en una meritoria octava posición y logró cuatro puntos importantes para Force India que logra colocarse octava en constructores. El mejicano no pudo superar a su compañero de equipo Ocon en todo el fin de semana. El piloto francés logró llegar a la Q3 y acabó en séptimo lugar, justo por delante suyo. Force India continúa creciendo tras esta gran crisis que ha obligado al equipo a cambiar de dueño y a parte del equipo.

Lance Stroll: Podría haber sido semáforo verde pero la actuación del canadiense pudo ser algo mejor. A pesar de todo gran fin de semana de Stroll que volvió a puntuar con el Williams tras lograr una meritoria décima posición. Segunda vez que el equipo de Grove puntúa esta temporada y la segunda vez que lo hace gracias al piloto canadiense. Lance que parecía que ya tenía la mente puesta en Force India (ya que su padre compró el equipo) logró meter el coche en la Q3 por primera vez en toda la temporada y rodó en posición de puntos durante gran parte de la carrera. Buen fin de semana de Stroll que pudo llegar a donde Carlos Sainz pero le faltaron vueltas para haber sumado un punto más. El canadiense dio una alegría al equipo en este Gran Premio en una temporada para el olvido en Grove.

Max Verstappen: El piloto holandés volvió a meter la pata, nueva sanción para él tras haber realizado un cambio de dirección ilegal cuando trataba de defenderse de Valtteri Bottas en su lucha por la tercera posición. Esa sanción de cinco segundos le costó a Verstappen la posición de podio e incluso la cuarta posición con Sebastian Vettel. El holandés fue incapaz de repetir ese gran resultado en Spa. A pesar de todo, buen fin de semana para Max, rodando tercero y por delante de un Mercedes durante gran parte de la carrera. Una vez más esos errores de novato tuvieron su castigo y mancharon un buen fin de semana.

Semáforo rojo

Sebastian Vettel: Nuevo error de campeonato del alemán, ya van tres esta temporada con el de Francia y el de Alemania. El piloto alemán se vio superado por Hamilton en la primera vuelta, no quiso ceder y se acabó tocando con el inglés. Lewis siguió sin ningún daño y el alemán trompeó cayendo a la última posición. Vettel volvió a meter la pata no cediendo y no esperando a una oportunidad para recuperar la posición. Sebastian tuvo que remontar y tras una buena estrategia y muchos adelantamientos logró finalizar la carrera en cuarta posición. Hamilton volvió a darle una lección de pilotaje bajó presión a Vettel y ya la distancia entre ambos en el Mundial de pilotos es de 30 puntos, la más grande que ha habido entre ellos en toda la temporada. El piloto alemán necesita dejar de meter la pata sino quiere perder un nuevo campeonato del mundo.

Kevin Magnussen: El piloto danés perdió una gran oportunidad este fin de semana. Kevin violó un pacto no escrito entre los pilotos adelantando a Fernando Alonso en la última curva antes de la vuelta lanzada de ambos y arruinó tanto su vuelta como la del español. Magnussen metió la pata y además se quedó fuera de la Q2 y tuvo que salir en undécimo lugar. El piloto danés además no tuvo ritmo durante toda la carrera y no entró en zona de puntos en ningún momento. Por suerte para él, Grosjean salvó los muebles del equipo de cara a su batalla en el Mundial de constructores con Renault.

Daniel Ricciardo: Más que un semáforo rojo para el piloto australiano, es un semáforo rojo para la nueva especificación de motor que ha montado el equipo Red Bull. Los austriacos cambiaron de motor con el objetivo de lograr mejores resultados e incluso vieron como Ricciardo era penalizado y tenía que salir desde el fondo de la parrilla. El australiano comenzó a remontar e incluso rodó en zona de puntos pero en el tramo final su motor se rompió. Cuarto abandono en seis carreras para un Ricciardo que está despidiendo su exitosa carrera en Red Bull de la peor manera posible.