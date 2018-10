Räikkönen: "Lo hemos intentado"

Kimi Räikkönen no ha podido hacerse con la victoria en el Gran Premio de Italia a pesar de salir desde la pole. El piloto de Ferrari ha estado toda la carrera peleando con Hamilton por la primera posición pero las ampollas en los neumáticos se lo han impedido, tal y como ha explicado después de la carrera: "Creo que era lo suficientemente rápido para ganar pero me he quedado sin neumáticos traseros. Era una batalla perdida desde ese momento. Lo he intentado pero fue difícil al final. He dado el máximo. Lo hemos intentado. Más allá de eso, el coche fue muy bien y no podía cuidar mucho los neumáticos en la posición en la que estaba".

Räikkönen ha ido muchas vueltas detrás de Bottas, que le ha intentado retener para que Hamilton llegara y le adelantara, tal y como ha sucedido. El piloto considera que esto contribuyó al desgaste de sus neumáticos: "No ayudó estar detrás de algunos coches durante algunas vueltas y, en realidad, no pudimos conservar neumáticos. No estaba en posición de hacerlo y de tomármelo con calma. Bueno, hubiera podido pero tendría que haber dejado pasar a Lewis. No hubo ningún momento en el que pudiéramos relajarnos. No hubo la posibilidad de guardar neumáticos para el final. Tuvimos que seguir y, desafortunadamente, no dio resultado. Afortunadamente, los neumáticos duraron hasta el final de la carrera. No es lo ideal pero no había mucho que pudiéramos hacer".

El piloto finlandés ha conseguido en Italia su podio número 100. Cuestionado al respecto, ha afirmado que no hay diferencia: "No me hace muy feliz, es decir, no hay mucha diferencia entre tener 99 y tener 100. No fue un desastre pero hubiera preferido ganar en nuestra carrera de casa."

Cuestionado sobre si hubo un error por parte de Ferrari en la estrategia, el de Ferrari opinó que no: "Es demasiado tarde para hablar sobre la estrategia ahora. No creo que hayamos hecho nada mal, simplemente nos quedamos sin neumáticos al final. No tiene sentido pensar en lo que podría haber sido. Tenemos que dejarlo ahí y seguir adelante".

Räikkönen ha querido agradecer el apoyo que ha recibido por parte de los aficionados de Ferrari: "Tenemos aquí un gran apoyo. Hay muchísimos tifosi, están tan lejos como alcanza la vista. Siento no haber podido ganar y espero hacerlo la próxima vez".