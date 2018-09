Vettel: "Hamilton no me ha dejado espacio"

Sebastian Vettel ha terminado cuarto en el Gran Premio de Italia después del toque que ha tenido en los primeros metros con Lewis Hamilton. El alemán ha trompeado y ha caído a las últimas posiciones con daños en su alerón delantero, por lo que ha tenido que entrar a boxes a cambiarlo mientras el safety car estaba en pista.

Al terminar la carrera, Vettel ha explicado su accidente con el de Mercedes, y ha comenzado diciendo que intentó atacar a Kimi, ya que el finlandés defendió bien la pole. Cuando el alemán intentó pasar a su compañero de equipo, este le cerró bien la puerta, por lo que no pudo ir por el interior. "Kimi cerró los frenos, no tenía suficiente espacio y no quería hacer algo estúpido, estaba contento con estar detrás de Kimi, pero después de la chicane, Hamilton ha debido ver algún hueco y ha ido a por él, pero no me ha dejado espacio", explicó. Tras esto, continuó diciendo que el británico le cerró, por lo que él le golpeó en el lateral y trompeó. "Desde ahí todo ha ido cuesta abajo y sin frenos. Hemos intentado remontar desde ese momento", añadió, también haciendo referencia a los daños que ocasionó en su monoplaza.

Tras la remontada, un cuarto puesto, con la sanción de cinco segundos a Verstappen, es la máxima posición a la que podía aspirar. "Podíamos haber llegado al podio, teníamos velocidad, teníamos muchos daños, si observas el lateral del coche...". Sin embargo, opina que así son las carreras, podía haber sucedido al revés, aunque ha sido el alemán el que ha perdido la victoria y puntos claves en la lucha por el Mundial, aunque asegura que continuará intentándolo dentro de dos semanas en Singapur.

Tras el incidente, los comisarios decidieron no intervenir, y Vettel alaba la decisión. "No me gusta que los comisarios tomen decisiones, no me gusta que se involucren en cada aspecto. Somos hombres, no niñas pequeñas, estamos corriendo", remarcó. El alemán sabe que la Fórmula 1 es así, Hamilton se arriesgó y le salió bien, aunque opina que es desafortunado y un asco. "Lo único que puedes hacer es rehacerte, teníamos buen ritmo con un coche con daños, pero no he podido conseguir el resultado que merecía hoy la gente aquí", sentenció.