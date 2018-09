Grosjean descalificado del GP de Italia

Los comisarios han descalificado a Romain Grosjean del Gran Premio de Italia porque su fondo plano incumple la normativa. El equipo Renault presentó una queja y los comisarios escucharon a ambas partes.

Renault alegó que Haas incumplía el artículo 3.7.1.d en el que se explica que se debe aplicar un radio de 50 milímetros (con dos de margen) a cada esquina frontal del fondo plano. Los equipos pidieron una aclaración de este artículo y se emitió una directiva técnica al respecto el 15 de julio de 2018. Los equipos tenían de plazo hasta Monza para modificar sus piezas.

Renault le ha proporcionado a los comisarios una fotografía del coche de Grosjean al comienzo del Gran Premio de Monza en la que se veía la pieza en cuestión. Haas ha alegado que han estado en contacto por mail con la FIA y que habían comunicado que no podrían modificar el fondo hasta Singapur. En esos correos adjuntaron también sus soluciones en busca de una aceptación. El jefe de asuntos técnicos de la FIA contestó a esos mensajes con varios apuntes técnicos pero no mencionó nada sobre el plazo por lo que Haas entendió que podían llevar la modificación en Singapur. La escudería ha mostrado esos correos como prueba y el propio jefe de asuntos técnicos de la FIA ha confirmado que existieron. Haas alegaba que no podrían tener lista la solución para Monza por el parón veraniego de tres semanas.

Finalmente, los comisarios han dictaminado que el coche incumple el artículo y la aclaración. A pesar de que son empáticos con las dificultades del equipo para llevar esta pieza a Monza, han decidido sancionarles después de que el delegado técnico inspeccionara el monoplaza. El coche de Grosjean ha sido descalificado y la clasificación modificada. Sergey Sirotkin pasa así a conseguir su primer punto esta temporada y Fernando Alonso es adelantado por Esteban Ocon y Sergio Pérez. Los pilotos de Force India han subido una posición en carrera tras la descalificación del Haas.

Haas ha anunciado ya que preparará la apelación a esta decisión que ha ocasionado que pierdan el cuarto puesto en el mundial de constructores que habían logrado. Tienen 96 horas para presentarla desde la notificación de los comisarios.