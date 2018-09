Raúl Fernández ficha por el Angel Nieto Team

El Ángel Nieto Team ha dado a conocer a los nombres de sus dos pilotos para 2019, estos serán los españoles Albert Arenas, actual piloto de la categoría, y Raúl Fernández quien dará el salto al campeonato del mundo de Moto3 tras competir en el FIM CEV Repsol con este mismo equipo.

El piloto madrileño de 17 años, líder actual en el Mundial Junior sustituirá a Andrea Migno y debutará por primera vez a tiempo completo en el campeonato de Moto3. El joven piloto cuenta con dos victorias esta temporada y cuatro podios, estos números le permiten mantenerse en lo alto de la tabla como también, darle la oportunidad de competir en la categoría pequeña del mundial.

Fernández no llega de nuevo al mundial, en 2016 compitió por primera vez en Moto3 sustituyendo a María Herrera y este 2018 ha disputado varios grandes premios con KTM como wildcard y consiguiendo una novena posición en Sachsenring, su mejor resultado en esta categoría.

Foto: Angel Nieto Team

“Estoy muy contento de poder anunciar que correré en el Mundial en 2019 con el Ángel Nieto Team, que es el equipo que más me ha apoyado, arropado y enseñado en mi carrera. Este anuncio me quita mucha presión, porque ahora ya sólo tendré en la cabeza la lucha por el FIM CEV de Moto3, campeonato en el que vamos primeros y en el que seguiremos como hasta ahora, pero con un peso menos encima”, señalaba el piloto madrileño.

“Mi futuro está en el Mundial y qué mejor forma de dar el salto que con el equipo con el que estoy peleando por el título del Mundial Junior. Estoy contento de seguir creciendo con este equipo, aunque sé que no será nada fácil y que los primeros circuitos serán de adaptación tanto a la moto como al equipo y al ritmo del Mundial. Quiero dar las gracias al equipo y a todos los que me han estado apoyando en mi carrera, sobre todo a mi familia, porque voy a poder dar el paso que todo piloto quiere dar y espero poder luchar por ser campeón del mundo en un futuro no muy lejano”, concluía.