Vandoorne saldrá de McLaren a finales de 2018

El equipo McLaren ha confirmado a través de un comunicado que Stoffel Vandoorne abandonará el equipo a final de año. Esta decisión hace que el equipo inglés tenga dos nuevos pilotos en 2019. Uno de ellos será Carlos Sainz y el otro aún está por confirmar pero hay muchos rumores.

El de Kortrijk ha estado en el programa de jóvenes pilotos de McLaren desde 2013, pasó a ser piloto de test en 2014 mientras corría en la GP2. Dos años más tarde pasó a tener el rol de piloto reserva y en el GP de Baréin hizo su debut en la F1 sustituyendo a Fernando Alonso. A finales de ese año fue confirmado para la temporada 2017 y 2018 de F1.

"Estoy muy agradecido con McLaren por invertir su fe en mí en los últimos cinco años. Me uní a McLaren como un joven piloto y desde entonces he visto el progreso de mi carrera dentro del equipo, desde piloto de test y desarrollo hasta piloto reserva y luego como piloto de carreras de tiempo completo”, afirma Stoffel en el comunicado de McLaren.

"Si bien no hemos logrado el éxito que todos esperábamos, realmente he disfrutado las últimas dos temporadas corriendo para McLaren y tengo una excelente relación con todos los integrantes del equipo”, continúa Vandoorne, "Mi tiempo en McLaren ha sido un gran capítulo en mi carrera y estoy agradecido por la oportunidad que el equipo, Shaikh bin Mohammed bin Essa Al Khalifa y Mansour Ojjeh me han dado para adquirir una valiosa experiencia en Fórmula 1 y desarrollarme como piloto. Tengo la intención de dar todo de mi para las siete carreras restantes de esta temporada, y anunciaré mis planes para la próxima temporada en el momento oportuno".

También, el CEO de McLaren Racing, Zak Brown se pronuncia sobre este hecho. Agradece el tiempo y la dedicación de Stoffel hacia el equipo y le desea lo mejor para el futuro.

"Estamos inmensamente agradecidos por la dedicación, el arduo trabajo y el compromiso de Stoffel durante su tiempo en McLaren. Es un piloto de carreras talentoso con una increíble lista de reconocimientos en su carrera juvenil. Nos enorgullece haber participado en su salto a la Fórmula 1, desde su papel de piloto de test hasta su fantástico debut en puntos en Baréin en 2016. Está claro que no le hemos proporcionado a Stoffel las herramientas para mostrar su verdadero talento, pero a lo largo de nuestra relación ha demostrado ser un fantástico miembro del equipo”, afirma.

“Su ética de trabajo es impresionante, tiene una gran reputación dentro del equipo y realmente hemos disfrutado al trabajar con él. Por supuesto, nos hubiera encantado lograr más éxito durante nuestro tiempo juntos, pero eso no quita que siempre sea parte de la familia McLaren de pilotos de carreras”, asegura Brown.

"Por ahora, miramos hacia el futuro y las carreras restantes en 2018, donde sé que tanto Stoffel como Fernando estarán empujando para luchar por la mayor cantidad de puntos posibles antes de que cerremos el telón en esta temporada. Le deseamos lo mejor a Stoffel en cualquier dirección que elija tomar a continuación en su carrera, y lo apoyaremos durante todo el camino. A su debido tiempo, anunciaremos nuestra alineación completa de pilotos para la temporada 2019", comenta para finalizar.