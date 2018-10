Arrivabene asegura que no hubo órdenes de equipo en Monza

El jefe del equipo Ferrari, Maurizio Arrivabene, afirmó tras la carrera del GP de Italia que desde el equipo no pensaron en ningún momento en imponer órdenes de equipo a sus dos pilotos.

"Nosotros contamos con pilotos, no con mayordomos”, afirma Arrivabene, “Hoy, aunque hubiésemos querido dar órdenes de equipo, habría sido imposible, porque es muy peligroso darlas en la salida. Se pueden durante la carrera", afirma en unas declaraciones recogidas por Sky F1.

La carrera se vio desde el principio condicionada para Ferrari por un trompo que sufrió Vettel en la primera vuelta debido a un ligero toque con Hamilton. Desde entonces, su otro piloto, Kimi Räikkönen, estuvo al frente durante gran parte de la carrera hasta que el inglés de Mercedes, Lewis Hamilton, le adelantó.

"Dicho esto, nos hemos encontrado con un piloto que ha hecho una carrera muy buena, como Kimi. Pero cuando te encuentras con uno solo que debe defenderse de dos adversarios, no es fácil. Al final de la carrera todos somos genios. No voy a analizar qué hacen los demás, sé qué habríamos hecho nosotros, pero no ha habido tiempo de demostrarlo. En la salida habría sido una locura".

Se pronuncia sobre la encerrona de los Mercedes a Kimi, que a causa de eso, sus neumáticos empezaron a destrozarse por el blistering.

"El daño ha sido porque hemos empezado a tener ampollas y estas aparecen cuando sigues a otro coche y no puedes ir a tu ritmo. Sé que tenemos que hacer en las próximas carreras, pero no quiero criticar a los demás". "Quedan siete carreras y hay que mantener la cabeza baja y no darse por vencidos hasta el final. Lo importante es analizar los datos, entender qué ha pasado y mirar hacia delante. No hay tanta diferencia en el campeonato, pero basta una salida de pista y vuelan los 25 puntos. La fiabilidad tendrá un papel clave y tenemos un coche rápido".

No olvida Arrivabene que ha sido la carrera de casa para Ferrari, y además una muy especial ya que en el pasado mes de agosto, el CEO del grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles por sus siglasf), Sergio Marchionne, falleció. Arrivabene dio las gracias a todos los tifosi por el grandísimo apoyo que les han dado.

"Quiero dar las gracias a todos los tifosi, les pedimos que nos apoyaran y lo han hecho al 100%. Hoy nos ha faltado alguna cosa a nosotros, pero todavía quedan siete carreras, por lo que no cederemos ni un centímetro y seguiremos mirando al frente", continúa, "Es obvio que habría sido precioso regalarles una sonrisa a todos, pero tenemos que darles las gracias por habernos respaldado este fin de semana", comenta para finalizar.