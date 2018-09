Norris pilotará para McLaren en 2019

Lando Norris será piloto oficial de McLaren a partir de la próxima temporada. Así lo ha confirmado el equipo inglés horas después de anunciar que Vandoorne se marchará de Woking a finales de año.

Norris, actualmente piloto de Fórmula 2 y piloto de test y reserva de McLaren, ha firmado un contrato multianual con el equipo McLaren Renault y será compañero de Carlos Sainz a partir de 2019.

"Estamos muy contentos de finalmente poder revelar quién completará nuestra alineación de pilotos en McLaren para 2019. Creemos que Lando es un talento emocionante, lleno de potencial, a quien deliberadamente mantuvimos dentro del equipo McLaren exactamente por esa razón”, afirma Zak Brown, CEO de McLaren Racing.

"Ya sabemos que es rápido, aprende rápido y tiene una cabeza madura en sus jóvenes hombros. Vemos mucho potencial para nuestro futuro juntos. La inversión que hemos hecho en su carrera junto con el desarrollo de simuladores y el tiempo de asiento en el coche ha sido bien merecida, ya que ha seguido demostrando sus habilidades tanto al volante como en su trabajo con el equipo de ingenieros”, continúa, "Lando es una parte integral de nuestro plan para reconstruir nuestro equipo de Fórmula 1 para el futuro, y ya ha desarrollado una relación sólida con el equipo”.

"En Lando y Carlos tenemos un dúo impresionante que, a pesar de su relativa juventud, posee una valiosa experiencia en la Fórmula 1 y con McLaren, y representan a la próxima generación de pilotos de McLaren para liderar al equipo. Si bien nuestro enfoque a corto plazo se fija en asegurar el mejor resultado posible para el resto de la temporada 2018, también estamos enormemente motivados por las oportunidades que tenemos por delante", comenta para finalizar Zak Brown.

Por su parte, Lando Norris, comenta en el comunicado que agradece la bienvenida y dará lo mejor de sí para el futuro.

"Ser anunciado como piloto de carreras para McLaren es un sueño hecho realidad. Aunque he sido parte del equipo desde hace un tiempo, este es un momento especial, uno que solo espero que se convierta en realidad. Me gustaría agradecer a todo el equipo por esta oportunidad increíble y por creer en mí. También estoy muy agradecido por el compromiso que McLaren ya ha demostrado en mi desarrollo, lo que me permite desarrollar mi experiencia en un coche de Fórmula 1 tanto en pruebas como los viernes durante los dos fines de semana de carrera”, afirma Norris.

"Durante el resto de 2018, mi enfoque sigue siendo firmemente en el campeonato de Fórmula 2. Mi objetivo es ganar el título antes de unirme a McLaren a tiempo completo, lo cual será difícil, pero pelearé lo más fuerte que pueda en las cuatro carreras restantes. También trabajaré estrechamente con McLaren en cada oportunidad para aprender lo más posible de los pilotos, ingenieros y mecánicos para darme la mejor preparación antes del próximo año”, finaliza.