Montezemolo: "Bottas no hizo nada incorrecto ni sucio"

Lo sucedido en el pasado Gran Premio de Italia sigue dando mucho de qué hablar. El último en pronunciarse al respecto ha sido Luca Cordero di Montezemolo. El que fuera presidente de Ferrari ha abordado toda la polémica en una entrevista para la BBC.

El italiano ha defendido a Mercedes y a Bottas después de la estrategia que utilizaron para que Lewis Hamilton pudiera terminar por delante de Kimi Räikkönen: "Te puedo decir que ganamos algunos campeonatos así cuando yo era presidente y director ejecutivo, con Kimi, Felipe Massa, Rubens Barrichelo, Michael Schumacher y Eddie Irvine, así que esto es parte de la historia y Bottas no hizo nada incorrecto ni sucio. Hizo su carrera. Las críticas son normales. En la vida es difícil ganar, pero es más difícil aceptar cuando no ganas. No me contentó lo que vi del público. Mercedes hizo su trabajo. Si hubiera estado al cargo de Ferrari en las mismas condiciones que Mercedes, habría hecho lo mismo".

Otro de los acontecimientos que rodeó la cita fue la actitud de los aficionados, que abuchearon a Lewis Hamilton en varias ocasiones. Montezemolo se ha mostrado muy crítico con ese comportamiento y ha ensalzado la actuación del piloto británico: "Lewis es un campeón fantástico, siempre ha sido muy correcto y ha hecho una carrera fantástica y punto. Lo que pasó estuvo muy mal y estoy muy molesto e indignado".

Precisamente el piloto de Mercedes tuvo unas palabras para los aficionados después de la carrera: "Hay muchos aficionados de Ferrari aquí y mucha negatividad hacia mi pero eso solo me motiva. Hay muchos aficionados británicos que han sido mi gasolina hoy". Valtteri Bottas también se pronunció al respecto en rueda de prensa pero, a diferencia de su compañero, fue mucho menos crítico: "Creo que cada aficionado tiene su derecho a opinar sobre los pilotos y sobre los equipos. Pueden decir lo que quieran y apoyar lo que quieran. Claro que es más agradable que griten tu nombre. Como dijo Lewis, los deportistas podemos cambiar las experiencias negativas por fortalezas y se puede usar como una forma de energía".

Dejando a un lado el comportamiento de los aficionados o el devenir de la carrera, otra de las noticias en Monza fue que no hubo anuncio sobre si Räikkönen seguirá en Ferrari o si Charles Leclerc ocupará su lugar. El que fuera presidente de Ferrari considera que el anuncio tendría que haberse hecho el pasado fin de semana: "Lo que puedo decir es que, en mi opinión, en cierto punto de la temporada, tradicionalmente era en Monza, es bueno anunciar quién pilotará el próximo año porque es posible evitar cierta reacción psicológica de los pilotos".