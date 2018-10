Gasly sobre Alonso: “Es más agresivo de lo que solía ser”

Tras la carrera del domingo, el piloto francés de Toro Rosso, Pierre Gasly, critica a Fernando Alonso sobre el estilo de conducción que mantuvo en Italia. Tras el reinicio de carrera por la salida del Safety Car, Gasly y Alonso mantuvieron una lucha en las curvas 1, 2 y 3. El francés le acusó de no dejarle nada de espacio, de pasarse de agresividad.

"Creo que su planteamiento es un poco diferente porque sabe que no va a estar en la Fórmula 1 el próximo año", afirma Gasly. "Parece que es incluso más agresivo de lo que solía ser. Y sí, para mí hoy lo que hizo no fue justo, y sabemos que si estás rueda a rueda tienes que dar el espacio de un monoplaza, y hoy no lo hizo", asegura en unas declaraciones recogidas por el portal de noticias Motorsport.

Tras la recta de meta ambos coches se emparejaron en la primera chicane, Alonso le cerró y Gasly se vio obligado a saltarse la chicane. Afirma que eso hizo que perdiera mucha carga aerodinámica en su monoplaza.

"Básicamente, llegamos después del coche de seguridad a la curva 1 uno al lado del otro, yo iba por fuera y me empujó completamente fuera de la pista. Traté de mantenerme en la pista todo lo que pude, pero simplemente no me dejó el espacio, tuve que saltar sobre los badenes y luego también me tocó y dañó por completo todo el lado derecho de mi suelo", afirma el piloto de Toro Rosso.

"Estaba perdiendo carga aerodinámica cuando iba solo, pero seguir a otros monoplazas con la pérdida extra de carga aerodinámica era imposible, realmente. Fue un domingo muy, muy largo", comenta.

Al ser preguntado si hablará con el director de carrera sobre éste incidente, lo niega. Declara que “no va a cambiar mi carrera”.