Alonso:  "La fiabilidad del coche parece haber dado un paso atrás"

McLaren no atraviesa su mejor momento. Son sextos en el mundial de constructores pero Force India recorta distancias a pasos agigantados: han sumado 32 puntos en dos carreras. Fernando Alonso, en declaraciones recogidas en la página web de la Fórmula 1, ha hablado sobre la situación del equipo y sobre lo que espera en las pruebas que quedan.

El piloto español es undécimo en el mundial de pilotos con 44 puntos. Desde que volvió a McLaren es el año que más puntos ha sumado hasta este punto de la temporada. El equipo no comenzó mal el 2018 pero el piloto español lleva tres abandonos en las últimas cuatro carreras, dos de ellos en Spa y Monza. Alonso ha admitido que la fiabilidad es un punto importante a mejorar: "La fiabilidad del coche parece haber dado un paso atrás. Definitivamente, necesitamos mejorar eso para las carreras que quedan".

Alonso ha explicado su abandono en Italia y ha analizado la situación de McLaren: "En tanto que no es tu culpa, digerirlo es un poco más fácil. La fiabilidad del coche no está en su mejor forma en este momento y necesitamos mejorar eso. He tenidos seis abandonos este año, seis problemas mecánicos, el último este. Muy pronto empecé a sentir que algo fallaba en el motor, algo estaba pasando en las curvas 7 y 8. Intentamos resolverlo pero no fue posible. El coche se apagó y volví a la calle de boxes. Fuimos bastante desafortunados en las últimas dos carreras, especialmente en Monza, donde estábamos en los puntos".

El piloto español se ha mostrado gratamente sorprendido con el rendimiento de su monoplaza hasta el momento de la avería y ha explicado que tendrán que cambiar motor en próximas citas: "En Spa fuimos golpeados, aquí tuvimos un problema en el coche en las primeras vueltas. La verdad es que estos eran dos circuitos en los que me preguntaba si debíamos penalizar por cambiar motor y empezar desde atrás porque no éramos competitivos, pero lo hicimos mejor de lo esperado. Aquí estábamos en el top 10, en los puntos, después de cinco o seis vueltas, así que fue acertado no cambiar el motor. Seguro que tendremos que cambiar motor en una de las próximas carreras, así que después de estos dos ceros vendrán más".

Se espera que en circuitos como Singapur el McLaren tenga un mejor ritmo que en Spa y Monza, que se caracterizan por la necesidad de potencia y el uso de una baja carga aerodinámica.