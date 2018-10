Elevar los alerones traseros, nueva medida de la Fórmula 1

La Fórmula 1 incorporará un nuevo cambio para la próxima temporada, elevar los alerones traseros 50 mm para aumentar la visibilidad entre la superficie inferior del plano principal y la parte superior de los pontones, tal y como informó Motorsport.com

Ben Agathangelou, jefe de aerodinámica del equipo Haas, ya habló sobre esto, ya que es una medida que la FIA lleva un tiempo investigando. "Esto es un ejemplo de las muchas veces en las que los equipos y la FIA trabajan juntos. Respecto al alerón trasero en particular, aunque se hizo bastante tarde, hubo mucho debate y se investigaron muchas formas alternativas de aumentar la visibilidad, como reducir la altura del alerón trasero", explicó. También informó que hubo un acuerdo general entre la FIA y los equipos, ya que el desarrollo para la próxima temporada ya estaba en marcha, además estaban trabajando en los alerones conforme a un espacio diferente. Sin embargo, Aganthangelou confiesa que es una decisión tardía pero justa y necesaria.

Esta medida viene a raíz del debate que ha surgido en algunos Grandes Premios, como en el de Bélgica, cuando Bottas no vio a Vandoorne, que venía en vuelta rápida, y sufrió un accidente al tratar de esquivarle. En Austria, sucedió algo similar cuando Vettel molestó a Sainz, que se encontraba en vuelta, ya que no le vio. Por ello, los responsables de algunos equipos han dado su opinión sobre este asunto, entre ellos Simone Resta, director técnico de Sauber: "No parece ser un cambio dramático. Por supuesto, tener las reglas definidas lo antes posible nos ayuda a todos a fabricar el mejor monoplaza y trabajar en su desarrollo". También añadió que todos los equipos tienen un gran equipo de ingenieros detrás y no tienen problema en adaptarse a ello, y menos aún en un caso como este, en el que entra en juego la seguridad.

Mattia Binotto, jefe técnico de Ferrari, explicó que este cambio es un acuerdo de todos los equipos, ya que no se pueden cambiar las reglas si todos los equipos no están de acuerdo. "Todos lo hemos aceptado, y eso de alguna manera es una muestra de que podemos gestionar y manejar el cambio. No es algo que se nos imponga, es algo que estamos debatiendo a través de los grupos de trabajo técnicos y todos estamos de acuerdo y así lo hemos votado", sentenció.