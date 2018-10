Ecclestone: "Alonso es uno de los mejores pilotos, pero tomó decisiones equivocadas"

Bernie Ecclestone considera a Fernando Alonso uno de los mejores pilotos del mundo tanto en la actualidad como en toda la historia de este deporte. Eso sí, duda de la manera de gestionar su carrera deportiva y asegura que quizás no ha tomado las mejores decisiones a lo largo de su trayectoria. Ecclestone ha participado en el podcast que acaba de estrenar Nico Rosberg, que se llama 'Más allá de la victoria', publicado por el diario alemán Bild.

Esto ha dicho Bernie sobre Fernando Alonso: "Fernando es uno de los mejores pilotos, sin duda, pero tomó decisiones equivocadas. Claramente no es el mejor en otras áreas de la vida. Stirling Moss nunca fue campeón del mundo, pero fue uno de los mejores."

"La Fórmula 1 no debería cambiar demasiado. Todavía estoy en contra de la tontería de decirle al piloto lo que debe hacer. Dejad que hagan lo que quieran. El problema son los ingenieros. Las personas hacen la vida más difícil de lo que en realidad es. Todo funciona con buena suerte. Tienes que estar en el lugar correcto en el momento correcto. Si entrenas la suerte, tendrás más. Hacer dinero nunca me hizo feliz, eran las ofertas lo que me gustaba hacer y el dinero vino con el éxito" ha detallado el ex dueño de este deporte.

En cuanto a la actual lucha por el Mundial ha afirmado que Ferrari cuenta con el mejor coche pero Bernie todavía no tiene clara la dupla de pilotos que tendrá el equipo rojo la próxima temporada. Eccestone ha dicho que Vettel no quiere como compañeros de equipo ni a Verstappen y que tampoco quiere a Hamilton a su lado. El que fuese dueño de la Fórmula uno manifestó una vez más su apoyo a Vettel y espera que el piloto alemán le de la vuelta a esta situación y se acabe alzando campeón del mundo en el mes de noviembre.