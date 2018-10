Räikkönen cree que los fans no deberían abuchear a los pilotos

El piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Kimi Räikkönen, no cree que los fans deban despotricar contra los rivales de sus pilotos favoritos después de que los tifosi hicieran lo propio a Mercedes y al ganador de la carrera en Monza, Lewis Hamilton.

Tanto Hamilton como su compañero de equipo, Valtteri Bottas, fueron sometidos a abucheos después de la carrera, tras de un fin de semana en el que el apoyo habitual de los tifosi a Ferrari se mezcló con el antagonismo de sus rivales.

Al preguntarle qué opinaba de los pilotos abucheados, Räikkönen, que terminó en segunda posición, dijo: "Creo que todos tienen derecho a hacer lo que les apetezca, pero no creo que sea muy agradable.

"No creo que deba suceder. No es mi decisión, pero sucede y así es la vida. Pero no es muy agradable".

Raikkonen en los momentos previos al GP de Italia | Foto @ScuderiaFerrari

Ferrari no ha ganado en casa desde la victoria de Fernando Alonso en 2010.

El sábado se consiguió copar la primera fila en Monza, pero Sebastian Vettel fue superado en la segunda chicane por Hamilton, que hacia lo propio con Kimi Räikkönen y se llevaba el gato al agua en territorio hostil.

Mercedes ahora ha ganado las últimas 5 ediciones del Gran Premio de Italia, con Hamilton asegurando cuatro de ellos.

El propio piloto inglés declaraba que le parecían aceptables las expresiones del público italiano, pero que no lo entendía, a lo que agregó: "He estado en partidos de fútbol, ​​de la NFL, de baloncesto y rugby, nunca he abucheado a un jugador en el equipo oponente y ninguno de mis amigos tampoco."

"Por lo tanto, no tengo lesa mentalidad. Pero sucede en todos los deportes. Sucede más en el fútbol y aquí más de lo que he notado en otros".

Vettel pierde la posición tras chocar con Hamilton | Foto @f1

Bottas respaldó la opinión de su compañero de equipo de que los fans tienen derecho a decir lo que quieran, pero dijo que no fue tan agradable como cuando alguien grita su nombre.

Ambos pilotos de Mercedes también dijeron que lo usaron como motivación para realizar este fin de semana.

"Para mí, es fácil permitir que te afecte y tenga un impacto en tu vida", dijo Hamilton. "También es bastante fácil aprovecharlo y usarlo. Eso me dio tanta motivación hoy.

"Lo doy la bienvenida, si quieren continuar haciéndolo, simplemente me da poder".

Bottas agregó: "Como mencionó Lewis, los deportistas tienen la mentalidad correcta y podemos convertir algunas experiencias negativas en fortalezas.

"Si lo haces bien, puedes usarlo como fuente de energía".