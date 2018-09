Norris: "No ganaremos en los próximos dos años"

Lando Norris pasará a ser el piloto más joven de la parrilla de Fórmula 1 en 2019. Tras pasar de la Fórmula 3 Europea, a la Fórmula 2, en este 2018, hará el salto directo a la categoría reina del motorsport, con la posibilidad de que ni siquiera gane la F2, ya que George Russell lo tiene más que encaminado a falta de dos rondas.

El británico, que esta pilotando para Carlin en este 2018, ha concedido una entrevista al propio equipo McLaren para hablar de su flamante "ascenso" en 2019. Junto con Carlos Sainz, firmarán una de las parejas más talentosas y jóvenes de la parrilla, siempre, con el permiso de Red Bull, con Gasly y Verstappen.

"Creo que la oportunidad de pilotar el próximo año, junto a Carlos, es como empezar de cero y es lo que el equipo necesita para volver a la posición en la que necesitan estar. No vamos a ganar el próximo año y probablemente tampoco al año siguiente. Va a llevar algunos años volver a la posición en la que deberíamos estar", decía en primera estancia el #18 de la Fórmula 2.

"Mientras crecía, siempre veía a Lewis y aspiraba a tener algunos de sus cualidades, principalmente su velocidad, su ritmo, probablemente es el mejor de toda la parrilla en eso en este momento. Hay partes de diferentes pilotos que quieres tener. Pero aún intento ganar la Fórmula 2 porque no quiero que en mi currículum diga "ganó, ganó, ganó, ganó, ganó, perdió, Fórmula 1"", reconocía el piloto de 18 años.

Cuando se anunció que Lando y Carlos iban a estar juntos, fue inevitable pensar, en el caso de la mayoría de aficionados, que 2019 recordaba, como mínimo de manera previa, a aquel mítico y fatídico 2007 para McLaren. Un español con experiencia llegaba al equipo a formar pareja con un británico, "canterano", de McLaren, que venía muy protegido y con mucho apoyo desde dentro. Salvando las distancias, sobretodo, la de que Alonso venía como bicampeón, es una situación similar y familiar.

"Creo que compararte con alguien que puede ganar cinco campeonatos, que ha ganado cuatro, no creo que sea algo malo de todas formas; Mientras te compares con las buenas estadísticas y no con las malas. De todas formas, creo que es muy diferente. El (Hamilton) llegó a McLaren cuando iban muy bien, yo me he unido a ellos cuando atraviesan momentos complicados. Se han perdido un poco en los últimos años", admitía la joven promesa, que no se corta en reconocer la dura situación del equipo.

El "adjetivo" o "sitio" que tiene ahora Norris es el que ocupaba hasta no hace mucho el mismo Vandoorne. El belga ganó la GP2, y subió a F1, con ganas de comerse el mundo, ganas no le faltaron, pero nunca ha llegado a adaptarse, como reconoció Zak Brown. El año pasado, Vandoorne firmó su primer año siendo superado por Alonso, y Norris ganó la F3 Europea, en ese momento el británico empezó a quitarle a 'Stoff' el sitio de futura estrella de McLaren. ¿Logrará Norris llegar donde se le espera?