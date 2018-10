Michael Andretti: "La repercusión en la Indycar de Alonso seria igual que la de Mansell"

Alonso se volverá a subir a un indycar este miércoles en el circuito de Barber Motorsport Park de nuevo al volante de un Andretti Autosport-Honda. Michael Andretti, declaró que está emocionado por ver al piloto español unirse finalmente a la Indycar.

"Eso sería genial, espero que quiera hacerlo", Explica Michael a Motorsport.com. "Creo que todavía no ha tomado la decisión. Espero que disfrute de su tiempo en el coche y que quiera quedarse". Y añade "Siempre hemos estado preparados para ser un equipo de cinco coches si tenemos que serlo. Eso no sería un problema. Pero veremos qué pasa. Aún quedan muchas cosas por hacer, pero espero que al final se solucione todo".

Andretti no oculta que le encantaría ver de nuevo una relación Alonso con Honda en su escuderia, dijo: "Creo que sería genial para nuestra categoría y nuestro equipo, me encantaría volver a trabajar con él porque fue realmente muy divertido lo de Indianápolis 2017".

Alonso en las 500 millas de Indianapolis | Getty Images.

Lo cual apunta a que el probable acuerdo para que McLaren usara motores Chevrolet, lo que conllevaría a la asociación con Harding Racing o Ed Carpenter Racing, está lejos de concretarse. Andretti también negó que haya problemas entre Alonso y el motorista nipón, a pesar del mal resultado de su relación en la Fórmula 1.

"Honda no tiene problemas con Alonso, no hay problema ahí”, aseguró. Andretti piensa que la adaptación a la Indycar del piloto español sería inmediata si decide disputarla. "Fue muy competitivo en las 500 Millas, e Indianápolis es una pista difícil y lo hizo muy bien allí. Obviamente, en los circuitos va a ser fuerte, así que no veo ninguna razón por la cual no pueda ser competitivo de inmediato”.

"Creo que sería enorme para las carreras de coches de la Indy, seguro. Creo que sería muy similar a lo que sucedió cuando Mansell llegó a principios de los 90. Trajo notoriedad a la Indycar y creo que ayudó a que creciera. Espero que Fernando, si decidiera venir aquí, provoque un impacto similar”.