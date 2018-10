Vettel no quiere que Ferrari le dé órdenes de equipo a Räikkönen

A pesar de que en el pasado Gran Premio de Italia Mercedes usó las órdenes de equipo para derrotar a Ferrari en su casa, Vettel no quiere que Ferrari se las imponga a Räikkönen para así facilitar que el piloto alemán gane el Campeonato de Pilotos.

Mercedes usó a Bottas para ralentizar a Kimi y a la vez estando tan cerca un coche del otro, los neumáticos de Räikkönen se sobrecalentaron y agravaron el problema del Blistering facilitando enormemente la tarea de Hamilton de ganar el Gran Premio.

Cuando le preguntaron a Vettel sobre la salida respondió: "Creo que somos lo suficientemente mayores y no necesitamos ser controlados en la salida. Estoy haciendo mi trabajo y estoy preparado para competir contra todos”. Afirma el piloto alemán.

"Estaba tratando de usar mis posibilidades en la primera curva, un poco en la segunda chicane, pero no funcionó. Entonces fue un poco desafortunado cómo resultaron las cosas”. Se lamenta por las consecuencias del intento de adelantamiento que conllevó en el ataque de Hamilton y el posterior contacto que termino en trompo para Vettel.

"Todos tienen la libertad de tener el enfoque que quieran. Para nosotros, es bastante claro y directo. Y para mí también es bastante claro: estoy contento de luchar contra tres coches, estoy contento de luchar contra 19 coches”. Y añade "Creo que nunca he estado en una posición diferente a eso. Está bien. No espero nada más".

Ahora Hamilton tiene una diferencia a su favor de 30 puntos sobre Vettel, 92 con Räikkönen y de 97 con su compañero de equipo Bottas.

Sin embargo, Toto Wolff no ve la necesidad de imponer órdenes de equipo porque Bottas pudo ayudar a Hamilton sin perjudicar gravemente su carrera

Wolff dijo: "Realmente no me gustan las órdenes de equipo, no son geniales ni buenos para el deporte, y tampoco son buenos para ninguno de los dos pilotos. Y añade "Lewis no quiere que le regalen nada y Valtteri no quiere renunciar a nada. Lo estamos mirando de carrera en carrera”. Declaró el jefe de equipo de Mercedes.