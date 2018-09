Alonso completa el test con el IndyCar satisfactoriamente

No es ningún secreto desde hace año y medio que Fernando Alonso va en busca de la triple corona. Ya participó en mayo de 2017 en las 500 Millas de Indianápolis, donde desafortunadamente tuvo que abandonar por problemas de motor, y este año ha participado en las 24 Horas de Le Mans, donde tuvo mucha mejor suerte. En su primera carrera, venció.

El pasado 14 de agosto anunció su retirada de la Fórmula 1 y desde entonces han surgido muchos rumores acerca de su futuro. Estaba claro que iba a terminar la supertemporada del WEC pero además de eso nadie sabía lo que iba a hacer. Había rumores de que se atrevería otra vez con la IndyCar pero no sólo una carrera, como las 500 Millas de Indianápolis, sino toda una temporada. Así pues, concertaron una cita desde McLaren con su exequipo, Andretti, para hacer un test privado. Y eso pasó.

El asturiano se subió en el coche que Carlos Muñoz usó para las 500 Millas de Indianápolis de este año, pero con otras especificaciones aerodinámicas para circuitos ruteros, no ovalados. Al final del día de test en el circuito de Barber, un feliz Fernando Alonso dejó una serie de declaraciones recogidas por el portal Motorsport.

"Ha sido un buen día, divertido. Me encanta probar nuevos coches y el Indycar en una pista rutera es algo especial", continúa el asturiano, "He tenido bastante suerte y he rodado en agua, en condiciones intermedias y en seco, así que en términos generales he tenido unas buenas sensaciones con la pista en cada momento. El tiempo fue bueno, con un poco de viento por la tarde, pero en general fue un día muy positivo".

No está del todo seguro si le gustan más los circuitos ruteros u ovalados.

"Probablemente mi instinto me dice que prefiero los circuitos ruteros, porque es a lo que estoy acostumbrado a hacer en toda mi vida, pero la Indy500 fue una experiencia increíble, así que estoy 50/50", afirma.

"Me encanta la manera en que se siente el coche en la pista, pero me gusta la manera de competir en los óvalos, preparando y calculando los rebufos, el tráfico. Los adelantamientos creo que son un poco más fáciles en los óvalos, así que en términos de acción en pista me encanta la Indy500".

Finalmente, evalúa su jornada de test en Barber.

"Me encanta estar detrás del volante, y con un coche nuevo, una nueva experiencia, aprendiendo un montón de cosas del equipo, los ingenieros, de cualquiera, es un día muy feliz".