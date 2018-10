Ocon: "No tener asiento la próxima temporada no sería el fin del mundo"

¿Necesita Esteban Ocon tomar un descanso involuntario en la Fórmula uno la próxima temporada? A pesar de las grandes actuaciones tanto esta temporada como la pasada, el francés tiene muchas papeletas para quedarse sin sitio en 2019. En Racing Point Force India, Lance Stroll ocupará su lugar mientras su compañero en la actualidad Sergio Perez, está muy cerca de renovar con el equipo. Los otros equipos parecen no contar con él tampoco, ¿pronto estará Ocon en la calle?

"Sería una gran decepción si estuviera fuera por un año. Es un gran golpe perder un año. Y no quiero experimentar eso ", dice Ocon, refiriéndose a su futuro, pero conserva un grano de esperanza: "No sería el fin del mundo porque tengo la confianza de Mercedes y Toto y ellos encontrarían un lugar para mí."

Eso sí, en la unión entre Mercedes y Ocon hay una gran oportunidad para el francés pero también tiene mucho riesgo. Para Ocon, era una carga ese puesto como piloto del programa de jóvenes de Mercedes, cuando buscaba entrar en el equipo McLaren. En Woking preferían a su propio piloto joven, Lando Norris y a Carlos Sainz. Zak Brown afirmó que valoraban mucho a Esteban pero su unión con Mercedes estropeó las cosas. "Si un equipo y fabricante rival está vinculado al piloto, entonces es un poco negativo" afirmó el director de McLaren.

La unión entre el francés y Mercedes también le cierra la puerta de los equipos motorizados por Ferrari como son Haas y Sauber. También no tendría oportunidad para ocupar un asiento en Toro Rosso, al estar en el programa de jóvenes pilotos de otro equipo que no es Red Bull. Eso sí, el director de Mercedes, Toto Wolff, ya anunció que liberaría a sus jóvenes pilotos de contrato en caso de que ellos quisieran buscar un asiento por su cuenta en el gran circo.

"Es asunto de Toto y de la gerencia de Mercedes, tengo un contrato y si lo consideran bueno para mi futuro sería genial, si no es así, no." A pesar de todo el francés se muestra positivo: "He estado en peores posiciones, y estos últimos años lo he hecho bien, incluso bajo pésimas condiciones hago el mayor esfuerzo y esta situación no la llevo tan mal."