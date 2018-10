La FIA revisará el sistema del DRS tras el accidente de Ericsson

Tras el accidente de Marcus Ericcson en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, Charlie Whiting ha afirmado que la FIA revisará el sistema de DRS. El director de carrera de la Fórmula uno ha dicho que el alerón trasero móvil será revisado en una reunión este jueves cinco de septiembre con los directores técnicos de los diez equipos.

El accidente de Ericsson fue debido a un fallo en el alerón trasero móvil ya que este se quedó abierto mientras el piloto sueco frenaba con el objetivo de tomar la primera curva. No es la primera vez que esto sucede, en las siete temporadas que lleva el DRS los fallos han sido bastante frecuentes, en cada temporada se han visto en bastantes ocasiones. Algunos pilotos no han podido abrirlo o se les ha quedado enganchado y no han podido bajarlo como le pasó al piloto sueco de Sauber el pasado fin de semana.

El director de carrera espera solucionar los problemas para que no se vuelvan a repetir: "Tenemos una reunión el jueves con el grupo técnico de trabajo y vamos a discutir eso. Revisamos muchos sistemas de DRS de los coches después de la clasificación para asegurarnos de que a ninguno de ellos les pueda pasar lo que le sucedió al Sauber. El suyo se bloqueó, y no funcionó para volver a su posición. Cuando el piloto frenó o cortó el acelerador hasta un cierto punto, se cerró lentamente, porque se quedó en el centro. Pusieron unos topes para asegurarse de que no vuelva a suceder."

A pesar de todo Charlie no se muestra sorprendido tras el fallo del alerón trasero móvil del Sauber del piloto sueco en Monza: "No es raro ver fallos en el sistema, me los espero. De hecho, le pasó a Kimi en Spa después de un accidente." El objetivo de la reunión será encontrar soluciones para que estos fallos con el alerón trasero móvil no se vuelvan a repetir. La salud y el bienestar de los pilotos es sin duda lo más importante para el director de carrera.