Michelin explica por qué no tiene interés por volver a la Fórmula 1 en 2020

Muchos eran los rumores que apuntaban a que Michelin se presentaría al proceso de selección de neumáticos para la Formula 1 de 2020 a 2023. Sin embargo, aunque la marca sí tenía interés por volver, ha decidido no inscribirse después de conocer las condiciones de la oferta.

Pascal Couasnon, director de Michelin Motorsport, en una entrevista a Motorsport.com ha explicado en detalle cuáles de esas condiciones no les parecía correcta. El primer problema con el que se encontraron fue económico. Producir neumáticos de 13 pulgadas solo para la temporada 2019 conllevaba muchos costes. "Cuando nos informaron sobre los elementos clave de la oferta, lo vimos y rápidamente observamos que podría haber obstáculos serios. Obviamente, el primero fue el hecho de que tuvimos que empezar el desarrollo de llantas de 13 pulgadas, lo cual realmente no tenía sentido. Costaría mucho y es algo sobre lo que Michelin tiene una posición muy clara. Los presupuestos son restringidos y debemos asegurarnos de utilizar el dinero en algo que sea útil para el automovilismo pero que también sea útil para el automóvil del futuro, no algo que al año siguiente va a cambiar. Así que, para empezar, ese fue un obstáculo muy serio", ha expresado Couasnon.

El segundo problema del que ha hablado es de la alta degradación de neumáticos que pide la FIA con la que Michelin no está de acuerdo. "El segundo problema es la filosofía de tener neumáticos que se degradan, porque es algo sobre lo que no estamos a favor: gastar recursos técnicos y dinero en algo que no es útil para el piloto del mañana. Michelin quiere usar la tecnología para apoyar el espectáculo, no decimos que haya que utilizar la tecnología porque sí, sin importar nada más. Vemos en la Fórmula E, y en las carreras de resistencia que es posible tener competencia y un buen espectáculo con muy buenos neumáticos. Y la clave es realmente desarrollar el paquete que ayude al piloto a expresar su talento y luchar. No creemos que crear una estrategia artificial mediante la degradación de los neumáticos sea el camino a seguir", ha explicado.

Coausnon también ha revelado lo que Michelin quisiera ofrecerle a la Fórmula 1. Su objetivo principal sería emular una guerra de suministradores pero con una sola marca, la suya. "La categoría y el suministrador de neumáticos tendrían que arriesgarse, pero podría salir algo mejor a lo que hay actualmente. Mira MotoGP. Llevamos tres tipos de neumáticos para la parte delantera y trasera, y los pilotos pueden elegir. Y acabas la carrera con tres combinaciones diferentes en el podio. El mejor cumplido que hemos recibido de los periodistas es que Michelin ha podido recrear el efecto de una guerra de suministradores de neumáticos siendo el único fabricante del campeonato, y eso es lo que nos gustaría hacer para en la Fórmula 1. No olvidemos también que en las carreras de resistencia, por ejemplo, en los GT, llevamos neumáticos específicos para cada coche porque hay diferencias entre un Ferrari, un Porsche, un Aston y un Corvette. Y nadie se queja porque trabajamos duro para ofrecer el mejor paquete posible, para que todos puedan luchar. Esa es la filosofía que nos gustaría llevar a la F1", ha concluido.

Por el momento, Pirelli sí se ha mostrado interesada en continuar en Fórmula 1 pero la FIA tiene más ofertas encima de la mesa. Analizarán todas ellas y las que vean con potencial de cumplir con la licitación serán directamente estudiadas por la Fórmula 1. Habrá que esperar para ver si en un futuro Michelin decide regresar a esta categoría.