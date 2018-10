Sergio Pérez dijo "no" a McLaren

Recientemente se conocía que Lando Norris ocuparía el asiento que quedaba libre en McLaren y que sería así compañero de Carlos Sainz. Antes de cerrar su alineación, McLaren se puso en contacto con Sergio Pérez para que formara parte de la escudería la próxima temporada. Así lo ha manifestado Pérez en la inauguración del circuito de karts que lleva su nombre. También ha dejado claro que él no tenía interés por volver al equipo de Woking.

"No es que McLaren no me haya elegido. Había interés de su parte, no tanto de la mía y tengo claro lo que quiero hacer en el futuro, llevo semanas diciendo que tengo contrato firmado, no cambió en nada lo que quiero hacer en mi futuro", ha explicado Pérez. Todo apunta a que el piloto mexicano anunciará pronto dónde estará la próxima temporada y lo más probable es que sea en Force India, equipo en el que ocupa un asiento actualmente junto a Esteban Ocon.

Sergio Pérez lleva ya 8 temporadas en la categoría y ha querido hacer balance de su trayectoria en este tiempo. El mexicano se considera afortunado aunque cree que no se ha podido ver todo el potencial que tiene piloto. "No me gustaría borrar nada de mi paso por la Fórmula Uno porque todo lo que me ha pasado ha sido una experiencia increíble, un viaje que nunca me hubiera imaginado. Mirar atrás y ver todo lo que he conseguido, la carrera tan larga que he podido tener en un mundo tan complicado. Hemos visto muchos pilotos con grandes talentos, grandes apoyos y están uno o dos, máximo tres años y desaparecen. Entonces ya ver una realidad como un piloto tan importante, con tantos puntos. Me llena de orgullo y se me han pasado muy rápidos estos ocho años en la Fórmula 1, cuando miro atrás, veo lo rápido que se han ido, pero a la vez veo todo el trabajo, toda la dedicación y no sólo en estos ocho años, sino mucho antes, desde que me fui a los 14 años. Ha sido un viaje muy largo, que me llena de orgullo. Sin duda no se ha reflejado mi talento, ni mi potencial porque la Formula 1 es muy injusta. Hoy en día, si no creces de la mano de las fábricas, es muy difícil tener una posibilidad en Mercedes o Ferrari, pero con una carrera tan larga, creo que soy muy afortunado", ha afirmado.

El piloto también ha revelado que su hijo es el motivo por el que sigue en Fórmula 1. "La bendición de ser padre para mí ha sido mi motivación más grande porque yo creo que hoy en día es mi motivación principal para seguir en la Fórmula Uno.Creo que probablemente si no hubiera llegado mi hijo, no seguiría. No tendría la misma motivación con la que me encuentro. Un piloto siempre va cambiando sus motivaciones y hoy en día mi principal, es mi hijo, que me vea correr en la Fórmula Uno, Es increíble cómo te van cambiando las motivaciones. Al ser piloto de Fórmula Uno necesitas tener diferentes motivaciones y la mía se estaba acabando, porque no llegaba la oportunidad, porque me considero uno de los mejores pilotos en el mundo y no tener esa oportunidad de poder demostrarlo me estaba llenando el vaso. Al tener esa fortuna de ser padre, para mí fue importante y es mi motivación principal”, ha admitido.