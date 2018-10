Maverick Viñales: "Creo que he encontrado mi forma de llevar esta moto"

Este fin de semana el Mundial de Motociclismo aterriza en Misano, territorio de Valentino Rossi dada la cercanía del circuito a la casa del italiano, y donde los pilotos de Yamaha esperan romper la racha sin ganar que les lleva acompañando desde la temporada pasada. Tras los test que han realizado y que son los últimos de la temporada, llegan a este Gran Premio con confianza.

“En el test de Aragón mejoramos mucho y espero poder estar al mismo nivel que en Silverstone. En mojado tenemos que mejorar aún, sobre todo yo. En el test estuvimos muy cerca de los más rápidos”, explicó el de Roses en Misano.

Maverick, que no ha logrado subir a lo más alto del podio en este temporada, cree haber encontrado la forma de hacerlo. “Creo que he encontrado mi forma de llevar esta moto. En el test iba como hasta ahora, luego cambiamos una pequeña cosa y me sentí mucho mejor”, contó.

Pese a los dos test consecutivos de los que las Yamaha han podido disfrutar, bien es cierto que los pilotos no cuentan con novedades significativas en la M1 para el resto de temporada, ya que no tendrán más test hasta después de Valencia y será de cara a la próxima temporada. “De Yamaha no hay ningún cambio significativo, simplemente que tengo más confianza delante, mas agarre”, ha dicho Maverick.

Maverick Viñales en pista. Foto: Twitter de Mvaerick

“Soy muy optimista porque en Silverstone fuimos muy bien. Más que optimista, tengo confianza”, ha asegurado el español.

“Con la electrónica hemos encontrado otra forma de entregar la potencia. Estoy muy centrado en mejorar la salida, porque no todo es la moto; también tengo que aprender a salir mejor. Todo es un conjunto”, añadía Mack.

“En el test de Misano, en la carrera de Silverstone y en los ensayos de Aragón usé la misma moto y fue bien. Hemos encontrado la puesta a punto, aunque haya sido tarde”, dijo con cierta resignación. .

“Las sensaciones son buenas, seguramente mejores porque venimos de un mal momento. Estar entre los tres primeros será importante”, zanjó.