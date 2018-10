Leclerc: "El halo merece estar en Fórmula 1"

En la mente de muchos aficionados está todavía la imagen de Fernando Alonso pasando por encima de Charles Leclerc e impactando contra su halo en el Gran Premio de Bélgica. Leclerc, Jean Todt y Charlie Whiting, en exclusiva para Motorsport, han recordado ese momento y han hablado sobre el halo y la seguridad en Fórmula 1.

Leclerc defiende la presencia del halo en Fórmula 1 a pesar de que en un principio no era partidario de ello: "Probablemente yo no era un gran defensor del Halo cuando se introdujo, pero después de lo que pasó en Bélgica, tengo que decir que creo que merece estar en la F1. No se puede saber qué habría pasado sin él, pero una cosa es segura: prefiero quedarme con la duda, porque si me hubiera dado en la cabeza, podría haber acabado muy mal. Sinceramente, estoy muy agradecido de que Jean lo haya introducido en la F1 y ha demostrado a todo el mundo que merece estar en los coches".

Charlie Whiting ha explicado que la investigación no ha finalizado y ha valorado la fuerza del impacto: "La investigación aún no está completa, pero las indicaciones iniciales son que cuando el neumático de Alonso tocó el Halo, en realidad se rompió la suspensión del monoplaza. Eso muestra el tipo de fuerzas que estaban involucradas en el accidente. Los primeros cálculos muestran que se dio aproximadamente la mitad de la carga que en los test, lo cual es significativo. Y como dijo Charles, no es posible decir en este momento si habría tocado su cabeza. Pero el caso es que estaba ahí instalado y si hubiera sido ligeramente diferente, sabemos que habría contactado con su cabeza. Creo que es un gran éxito".

Jean Todt ha querido poner énfasis en cómo ha avanzado la Fórmula 1 en materia de seguridad en los últimos años: "Recuerda el accidente de Fernando Alonso en Australia 2016 o el de Marcus Ericsson en Monza. Si lo piensas bien, te das cuenta de lo increíble que se ha vuelto y del progreso que se ha logrado. No hay que conformarse. Hace algunas décadas, después de accidentes como esos, los pilotos no habrían sobrevivido. Tendríamos grandes pérdidas y dolor, porque lo que era aceptable hace 40 años no sería aceptable ahora. Y podría significar que el automovilismo estaría prohibido. Las cosas han cambiado. Entonces debemos considerar eso".

Leclerc ha alabado el trabajo que hace la FIA para mejorar la seguridad de los pilotos: "Hay muchas personas que intentan desarrollar dispositivos como el Halo y, como mencioné desde el principio, aunque no era un gran admirador del Halo, realmente creo que si se ha implementado en la F1 es porque se han hecho pruebas suficientes. Seguramente ha habido muchas pruebas, más de las que sabemos, y de las que no tenemos conocimiento. Pero podemos confiar en que la FIA hará su trabajo. Y como Jean mencionó, en el pasado todo era mucho más peligroso que ahora y las cosas han mejorado mucho. Creo que ha habido suficientes mejoras para que podamos tener confianza".

Por último, Todt ha destacado el papel que la categoría reina cumple en la seguridad vial: Para mí, el motorsport es una gran oportunidad, pero también es un laboratorio. Ya sabes lo involucrado que estoy como enviado especial de la ONU para mejorar la seguridad vial. Para mí es absolutamente esencial que el automovilismo lance un mensaje muy fuerte y todos los pilotos, como Charles y el resto, son también una ayuda para mejorar la seguridad vial. No podemos aceptar que haya 1,3 millones de muertes cada año en las carreteras, 50 millones de personas heridas. Tenemos un papel muy importante también en la promoción de la seguridad vial".