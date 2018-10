Günther Steiner habla de la descalificación de Grosjean

El pasado Domingo en Monza, el Haas de Romain Grosjean clasificó en sexta posición, siendo un gran resultado para el y para el equipo estadounidense. Después de esta actuación, horas después de la carrera, se anunció que el piloto francés quedaba oficialmente excluido de la carrera por irregularidades en el fondo plano de su Haas.

No es la primera vez que esto ocurre. Y además, no es la primera vez, ni mucho menos que Haas no aprovecha el enorme potencial de su coche. A veces la culpa la llevan los pilotos, otra, los mecánicos, o el factor humano del equipo, y otras, como en este caso, de no cumplir el reglamento en el monoplaza, y sufrir una sanción post-carrera.

En este caso, Renault, fue quien se quejó de que Haas utilizaba un fondo plano "no - legal". Steiner, ha hablado de que la apelación a la FIA para enmendar la descalificación en la antesala del Gran Premio de Singapur esta realizada, y solo les queda esperar.

"No me lo esperaba, pero a veces la gente reacciona de esta manera", decía Steiner sobre la queja de Renault. "Si no pueden ganarte en la pista, lo que hacen es batirte fuera de ella", destacaba el italiano, que defendía que el coche era legal a capa y espada.

"Todo esto es lo que parece estar sucediendo. Uno tiene que trabajar duro para ser envidiado por sus rivales, y preferimos trabajar duro por ello y seguir luchando aún más, a pesar de circunstancias como esta. A veces (hablando de Renault) tienes que hacer estas cosas, ¿És lo correcto? Dejaré que otros lo determinen", añadía.

Para finalizar, apuntó que: "Todo el mundo en el equipo esta trabajando para lograr un buen resultado, luchando por el cuarto puesto. Están motivados. No es que tenga que decirles que lo estén, o que ellos esperen que se les diga. Todos ellos ya tienen este sentimiento en su interior. No nos importa lo que hagan los demás, seguiremos haciendo un buen trabajo"