Zak Brown: "No esperaría ningún milagro"

2018 no está siendo una buena temporada para McLaren. La escudería es sexta en el mundial de constructores porque el comienzo de año no fue tan malo y porque Force India desapareció. Racing Point Force India, que entró en Fórmula 1 hace dos carreras, está ya a solo 20 puntos de los de Woking.

McLaren no clasifica entre los diez primeros desde el Gran Premio de Mónaco y no ha puntuado ninguno de sus dos pilotos en seis de las últimas nueve carreras. Zak Brown ha admitido el pobre rendimiento del monoplaza. "Continuaremos empujando pero desafortunadamente hemos hecho un coche extremadamente malo que no es sensible a los cambios, lo cual te dice que no tenemos un buen coche", ha declarado a Autosport.

Brown ha analizado además el avance del resto de equipos comparado con el de McLaren: "Otros equipos han desarrollado el coche a pasos más rápidos que los nuestros. Parece que hemos ido hacia atrás. En realidad, todo el mundo ha ido hacia delante pero en Fórmula 1 si no estás yendo hacia delante es que estás yendo hacia atrás".

El CEO de la escudería no espera grandes resultados en lo que resta de 2018: "Yo esperaría, desafortunadamente, el mismo tipo de resultados. Desde luego no esperaría ningún milagro. Sabíamos que circuitos del tipo de Spa y Monza mostrarían nuestros puntos débiles y es lo que ha ocurrido".

A pesar de la altura de campeonato en la que estamos, Brown ha explicado que no detendrán el desarrollo del monoplaza: "No estamos deteniendo el desarrollo porque estamos identificando los problemas y queremos ver si somos capaces de resolverlos".

La escudería ha fichado a Pat Fry y está a la espera de que Red Bull deje libre a James Key para que sea el nuevo director técnico. Brown ha admitido que hasta 2020 no habrá un buen monoplaza: "2019 debe ser un paso intermedio y probablemente no tengamos una plena capacidad técnica hasta que llegue nuestro coche de 2020".