Kimi Räikkönen de vuelta a Sauber, y Charles Leclerc a Ferrari

Las últimas piezas del puzzle se están completando. Todo empezó con el anuncio de renovación de los pilotos de Mercedes, seguidos del anuncio de Ricciardo a Renault. Hoy, con el Gran Premio de Singapur a la vista, se ha oficializado el movimiento que muchos esperaban, y que otros no, pero que debía ser anunciado tarde o temprano.

Tras el buen rendimiento del Kimi, muchos pensaron que se aplazaría el ascenso de Charles Leclerc, sin embargo, se ha podido saber que Sergio Marchionne, lo dejó todo atado antes de su fallecimiento. Lo que no se sabía era si el finés iba a retirarse o iba a seguir en algún otro equipo, pues bien, acabará su carrera donde empezó, y con 40 años, toda una leyenda viva de este 'Gran Circo'.

Charles Leclerc, 'el niño maravilla' cumple su sueño

El monegasco lo ha logrado. Ingresó en la "Ferrari Driver Academy" en 2016, desde entonces, todo han sido triunfos: Campeón de GP3, de Fórmula 2, salto a Fórmula 1, y grandes resultados con un Sauber en su año como 'rookie', y ya en 2019, piloto titular de Ferrari. El chico ha subido de manera estelar, pero sus resultados y su talento lo avalan para ser el compañero de Sebastian Vettel, como mínimo, en 2019.

Hasta donde se ha confirmado, Leclerc, de momento solo tiene asegurado su puesto en 2019, de momento no se ha hecho publico que el piloto de 20 años haya firmado por más de un año, aunque si los resultados lo avalan, es más que seguro que firmará un contrato de largo periodo con la Scuderia. El protagonista, ha recitado lo siguiente, demostrando su felicidad por este movimiento:

"Los sueños se hacen realidad. Estoy eternamente agradecido a Ferrari por la oportunidad que me ha dado, paralelamente, gracias a Nicolas Todt, mi agente por apoyarme desde 2011, y gracias a mi família. A dos personas que ya no están, pero que lo han sido todo para mi, y son responsables de todo lo que me está pasando, mi padre y Jules Bianchi, por apoyarme, ayudarme y siempre creer en mi. Trabajaré más fuerte que nunca para no decepcionaros", declaraba feliz el monegasco en sus redes sociales.

Kimi Räikkönen, acabar donde todo empezó

El piloto finés, con ya 38 años, volverá a Sauber, el equipo que le hizo debutar en Fórmula 1, para los dos próximos años. Kimi, demuestra con esto, que sus ganas de competir, de correr, y que su amor por la competición, está intacto. Por otro lado, le permitirá estar más tranquilo, alejarse por una vez en su vida de la presión mediática y centrarse en conducir, pasarlo bien, y de alguna manera, disfrutar tranquilamente de su familia.

"Firmar a Kimi como nuestro piloto, representa un gran pilar de nuestro proyecto, y nos brinda la oportunidad de acercarnos más a nuestro objetivo de realizar un progreso importante, como un equipo en un futuro cercano. Kimi tiene un indudable talento, y una gran experiencia, ayudará a desarrollar el coche, pero lo más importante, ayudará a crecer al equipo", declaraba Fred Vasseur.

Por último, Maurizio Arrivabene dijo: "Durante todos estos años, la contribución de Kimi al equipo, tanto como piloto, como humano, ha sido fundamental. El jugó un rol decisivo en el crecimiento del equipo, y fue, al mismo tiempo, un gran piloto de equipo. Como campeón del mundo con Ferrari, el siempre será parte de la historia del equipo y nuestra familia. Estamos agradecidos a Kimi por todo esto, y más, y le deseamos un prospero futuro a el y su familia"