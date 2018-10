El GP de Estados Unidos quiere volver a octubre en 2020

Desde que el Gran Premio de México volvió al calendario de Fórmula 1 en el año 2015, siempre se celebran seguidos el GP de Ciudad de México y el de Estados Unidos. Normalmente primero se corría en Texas y después en México. De cara a 2019, estas fechas se verán intercambiadas.

Bobby Epstein, presidente del Circuito de las Américas no se ha mostrado contento con esta decisión ya que el GP de Fórmula 1 coincidirá con una carrera de la NASCAR también en Texas. En declaraciones a Racer, Epstein ha explicado el motivo del cambio: "Nos gusta nuestra fecha en octubre. Estamos contentos con ella. Nuestra preferencia es octubre pero creo que México tuvo un conflicto así que lo cambiamos".

Epstein ha admitido que no es la mejor idea que se solapen los GP de Fórmula 1 y NASCAR: "No es ideal enfrentarse a la NASCAR. Texas es un estado muy grande y el circuito en Fort Worth está a cuatro horas de distancia así que no es ideal. Estoy seguro de que si la Fórmula 1 pudiera hacerlo funcionar logísticamente, no intentarían hacer eso. No es ventajoso para nadie. No es como si ellos miran y dicen 'pongámoslo el mismo día que la carrera de la NASCAR'. No está haciendo daño a la NASCAR, es solo desafortunado para los fans que tienen que elegir entre las dos. Creo que en algunos casos hay patrocinadores en común y eso les fuerza a elegir dónde emplear sus recursos, así que todo el mundo sabe que no es lo ideal".

A pesar de este cambio puntual, Epstein espera que el GP de Estados Unidos vuelva a su fecha habitual a partir de 2020 y que lo que ocurrirá en 2019 sea una excepción: "Eso espero. Primeros de noviembre no es el mejor fin de semana para nosotros pero más tarde es aún menos deseable. Para ser justos con Liberty, hace años nos encontramos con la fecha de 2014 y sé que intentaron hacer un esfuerzo para evitar esa fecha".