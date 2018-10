Sainz sobre McLaren: "Estoy muy seguro del proyecto"

Carlos Sainz abandonará el equipo Renault la próxima temporada y pasará a ocupar el asiento que Fernando Alonso deja libre en McLaren, siendo el piloto español la principal opción para los de Woking, ya que antes de que Alonso anunciase su marcha, se rumoreaba que Sainz podría formar parte del equipo la próxima temporada.

El principal problema para el madrileño era su contrato con Red Bull, ya que estaba cedido en Renault y su contrato terminaba en septiembre de este año. Sin embargo, el fichaje de Ricciardo por el equipo francés lo cambió todo, ya que la marca de bebidas energéticas debía buscar un sustituto para el piloto australiano, que finalmente ha apostado por Gasly. De todas formas, Sainz debe terminar esta temporada con su equipo, al contrario de lo que sucedió la temporada pasada, que abandonó Toro Rosso y comenzó a vestir de amarillo a falta de cuatro carreras para el final de la temporada.

En esta recta final del campeonato, su objetivo sigue siendo sumar puntos y conseguir que Renault ocupe la cuarta plaza del Mundial de constructores. "Lo positivo es que seguiré siendo parte de la familia Renault hasta 2020 por el tema de los motores", comentaba Sainz. También ha explicado que durante los últimos años se ha mantenido en contacto con McLaren, por lo que al final las cosas han salido como quería. "Estoy increíblemente orgulloso de unirme a un equipo tan legendario, con una historia tan increíble en Fórmula 1 y estoy deseando que llegue", explicó.

Por otro lado, continuó diciendo que aún no ha estado en contacto con la fábrica ni con ningún trabajador de Woking, tan solo con los responsables del equipo, pero asegura que la gestión es positiva y está completamente seguro del proyecto de McLaren. "Hasta que me meta en el proyecto y empiece a hablar con los ingenieros y todo eso, no podré hacer juicios", concluyó.