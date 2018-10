Previa de McLaren en el GP de Singapur 2018: en busca del rendimiento perdido

McLaren no tuvo un buen fin de semana el pasado Gran Premio de Italia. Ninguno de sus dos pilotos consiguió puntuar. De hecho, solo han estado en los puntos en tres de las últimas nueve carreras. Los de Woking llegan a Singapur, un circuito que en teoría se adapta mejor a ellos, con el objetivo de mejorar su ritmo y conseguir puntos. Son sextos en el mundial de constructores con 52 puntos y Racing Point Force India está ya a tan solo 20.

Fernando Alonso

El piloto español aterriza en Singapur tras su abandono en Monza. El objetivo de Alonso será intentar colarse en Q3 y conseguir algún punto el domingo. El de Oviedo está esperanzado de cara a este fin de semana: "Después de las carreras difíciles en Bélgica e Italia decimos adiós a Europa. Esperábamos acabar con puntos en vez de con dos abandonos, pero el lado positivo es que conseguimos encontrar algo de ritmo el domingo en Monza. Lo importante para nosotros es concentrarnos en la fiabilidad, especialmente en el circuito urbano de Marina Bay, que debe ser mejor para nosotros y nuestro paquete, así que necesitamos maximizar nuestro rendimiento. Definitivamente, los puntos son el objetivo. Estoy esperando correr bajo las luces de Singapur y siempre es un fin de semana fantástico para los fans", ha expresado en declaraciones recogidas en la web de la Fórmula 1.

Fernando Alonso | Fuente: Getty Images

Stoffel Vandoorne

El piloto belga llega a Singapur tras conseguir una duodécima plaza en Monza y sabiendo que no estará en McLaren la próxima temporada. El objetivo de Vandoorne será estar en Q2 e intentar estar cerca de los puntos. Esta será la segunda vez que el belga corra en Singapur y espera tener allí un buen fin de semana. "El año pasado fue mi primera experiencia corriendo en Singapur y realmente la disfruté. De hecho, fue allí y en Malasia donde conseguí mi mejor resultado hasta ahora en Fórmula 1, en la séptima plaza. Es un circuito que definitivamente se adapta a las fortalezas de nuestro paquete más que otros, así que e tengo esperanza de tener un fin de semana más positivo aquí donde podamos mostrar la mejora de ritmo y podamos luchar con nuestros rivales. Aunque estoy mirando hacia el futuro desde que confirmé que no correría para McLaren la próxima temporada, estoy 100% concentrado en dar todo en las carreras que quedan esta temporada. El equipo y yo estamos empujando muy fuerte para conseguir los mejores resultados que podamos con lo que tenemos, y esto no ha terminado todavía. Correr en Singapur fue una experiencia increíble el año pasado y estoy realmente esperando a hacerlo de nuevo. Pasar todo el fin de semana en horario europeo es una de las cosas más interesante de esta carrera y es una experiencia totalmente única que no tenemos en ningún otro sitio al que viajamos en el calendario. Esperemos que podamos tener un fin de semana positivo para los fans", ha comentado Vandoorne.

Stoffel Vandoorne | Fuente: Getty Images

Expectativas

McLaren espera tener un mejor fin de semana que en los últimos Grandes Premios. Gil de Ferrán se ha mostrado optimista en cuanto a los resultados que pueden obtener: "El Gran Premio de Singapur se ha convertido en uno de los eventos más populares del calendario por este fondo increíble, una atmósfera fantástica y un escenario único. Correr bajo las luces y a temperaturas extremas y con alta humedad es un reto difícil para los pilotos, pero realmente muestra como de duro tienen que trabajar tras el volante para conseguir un buen resultado. Esta carrera ha dado fines de semana de carreras enormemente entretenidos en el pasado y espero que este año no sea diferente. Somos optimistas en que nuestro paquete debe funcionar mejor en este tipo de circuito, pero por supuesto nada está garantizado, especialmente en un Gran Premio impredecible como este. Aunque confirmamos la alineación de pilotos la semana pasada, no tendremos a Lando con nosotros en Singapur ya que estará llevando a cabo una valiosa simulación de carrera con el equipo en la fábrica. El equipo, Fernando y Stoffel estarán trabajando duro para encontrar tanto rendimiento como sea posible este fin de semana con el objetivo de llevar a casa algunos puntos valiosos".