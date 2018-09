Peter Sauber, sobre Räikkönen: "Hace un año no hubiera dado este paso"

Recientemente se ha confirmado que Kimi Räikkönen abandonará Ferrari a final de temporada y será piloto de Sauber en 2019, ocupando así el asiento que Leclerc deja libre para correr con los de Maranello.

Sin embargo, el piloto finés no es desconocido para su nuevo equipo, y es que Peter Sauber, fundador del equipo, ya le dio una oportunidad hace 20 años y no dudó ni un solo momento de sus capacidades ni de su valía como piloto. "En 2001, probamos con Kimi en Mugello. Era tímido, casi no hablaba inglés, bueno, casi no hablaba en absoluto, pero su lenguaje corporal era único. Nunca me olvido de ese encuentro. Sus tiempos fueron muy rápidos desde el principio. Estábamos fascinados con él. Todavía tiene una relación cercana con el director del equipo Beat Zehnder", confesó Peter Sauber al diario suizo Blick.

Después de todo este tiempo en la categoría reina del automovilismo, asegura que Räikkönen es muy ambicioso, y si ha apostado por Sauber es porque cree en el proyecto y sabe que va cuesta arriba. "Hace un año probablemente no hubiera dado este paso", aseguró. Sin embargo, cree que usará su experiencia para ayudar al equipo, al igual que opina que ha hecho bien en dar este paso y no por ello perderá su reputación. El equipo está seguro de que contar con un piloto de la talla del finés les ayudará a crecer, además de que ya era consciente del intercambio de asiento con Leclerc, aunque no creyó en esa posibilidad hasta que no se hizo oficial.

"Un campeón mundial regresa a su segundo hogar. Es una historia agradable y una gran señal para el equipo de Sauber", comentó Sauber. También añadió que el piloto tiene una gran reputación en Hinwik, y es muy popular entre los aficionados. "Su compromiso dará a todo el equipo un gran impulso", sentenció.