Magnussen: "Ni siquiera sabía que era mi Gran Premio 75"

Kevin Magnussen celebra este fin de semana 75 Grandes Premios en Fórmula 1. En la rueda de prensa de la FIA, le han felicitado por ello y le han cuestionado si se siente parte de la estructura de la Fórmula 1. El danés ha confesado que ni siquiera se acordaba de este dato: "No he pensando sobre ellos de esa forma. Ni siquiera sabía que era mi carrera número 75 así que solo estoy disfrutando. Es el mejor momento que he tenido en Fórmula 1 hasta el momento. Es una gran diversión y veré cómo va este fin de semana y espero tener una buena carrera".

Preguntado sobre su incidente con Fernando Alonso en la clasificación del Gran Premio de Italia, Magnussen ha afirmado que no cree que vuelva a ocurrir algo así: "Intentaré estar tan lejos de Fernando como pueda. Creo que lo que pasó fue algo bastante extraordinario y no es algo que vaya a volver a pasar muy seguido, yo creo".

Uno de los temas más polémicos en los últimos días ha sido la idea de Toto Wolff de que los equipos cuenten con tres monoplazas cada uno, y por tanto con tres pilotos. Magnussen ha valorado esta propuesta: "Creo que suena bastante emocionante. Creo que sería genial ver tres Mercedes o tres Ferrari pero, a partir de ahí, no sé si sería bueno tener 30 coches en parrilla. Creo que el pitlane se quedaría bastante ajustado también. Podría estar bien, podría estar mal. Realmente no lo sé.

El piloto de Haas no ha confirmado todavía dónde estará la próxima temporada. Por el momento, está octavo en el mundial de constructores con 49 puntos. Este fin de semana tiene la posibilidad de seguir sumando y alejarse aún más de su compañero Romain Grosjean, que solo tiene 27.