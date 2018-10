Hartley: "Confío en el trabajo que he estado haciendo"

Brendon Hartley debuta este fin de semana en el Gran Premio de Singapur. Es la primera vez que corre en este circuito en Fórmula 1. El neozelandés ha explicado cómo se ha preparado físicamente para afrontar este reto: "Todo el mundo me dijo que esta es la carrera más física del año, no solo por el calor sino también por los focos y el aguante que requiere siendo una carrera larga y con no muchos descansos en pista. En términos de entrenamiento, no he hecho muchos cambios. Añadí un par de capas más cuando estaba entrenando en mi bicicleta. Salí hacia aquí un par de días antes también para acostumbrarme a estar aquí. De hecho, no hace tanto calor como esperaba. No obstante, va a ser una carrera dura. Además de eso, pasé algo de tiempo en el simulador aprendiendo el circuito lo mejor que pude antes de llegar mañana a los libres 1".

El futuro de Hartley todavía se desconoce. El de Toro Rosso se ha mostrado satisfecho con el trabajo que ha realizado hasta ahora y ha afirmado que desea estar en Fórmula 1 la próxima temporada: "No estoy hablando en este momento realmente. Tengo un contrato avanzando. Obviamente siempre hay opciones. He estado diciendo por un tiempo que lo mejor que puedo hacer es enfocarme en una carrera a la vez y hacer el mejor trabajo que pueda. Sé y confío en el trabajo que he estado haciendo con el equipo. Sé que he estado más fuerte cada carrera durante la temporada. Los resultados no muestran eso exactamente pero sé que estoy fuerte y que he sido fuerte en las últimas cinco carreras y ha habido algunas circunstancias que han significado no haber podido conseguir puntos. Parece que he estado en el sitio equivocado en el momento equivocado mucho tiempo pero también estoy mirándome a mi y qué puedo hacer mejor. Honestamente, estoy enfocado en hacer lo mejor que pueda cada carrera y espero estar en parrilla el próximo año, ese es mi objetivo".

Cuestionado sobre la introducción de un tercer coche por equipo, el neozelandés ha querido dar dos puntos de vista: "Desde el punto de vista de los pilotos, creo que sería genial que hubiera más coche. Desde el punto de vista de los equipos y de toda la logística que implicaría, no lo sé. Probablemente haría más fáciles las negociaciones de contratos para 2019".

Hartley tiene buenas expectativas de cara a este Gran Premio: "Es una gran oportunidad para nosotros. Históricamente, el equipo lo ha hecho muy bien aquí. El año pasado consiguieron una cuarta posición con Carlos en condiciones difíciles. Creo que esta debería ser una gran oportunidad para nosotros".