Räikkönen: "No me importa lo que piensen los demás"

Kimi Räikkönen ha sido, sin ninguna duda, el gran protagonista de los últimos días tras anunciarse que correrá con Sauber las próximas dos temporadas. Cuestionado sobre por qué ha tomado esta decisión, el finlandés se ha mostrado contento: "Porque quiero. Obviamente, no sé qué pasará el próximo año. Nadie sabe lo que pasará cuando se trata de velocidad, coches y equipos. Veremos qué podemos hacer. Obviamente tengo mis razones y eso es suficiente para mi. Realmente no me importa lo que piensen los demás y, siempre que esté contento con mis propias razones, es suficiente para mi.

El de Ferrari ha admitido que no supo nada de su futuro hasta Monza: "Lo supe en Monza. Obviamente conozco a gente de Sauber del pasado y básicamente todo empezó después de eso. No siempre he tenido en mente volver a Sauber. No diría que ha habido planes durente mucho tiempo de que esto sucediera. El objetivo es siempre ganar. ¿Es realista? Quién sabe. Solo puedes aspirar a lo mejor, a las mejores posiciones, y ver qué pasa".

Räikkönen no ha mostrado mucha fe en la introducción de un tercer monoplaza por equipo: "Creo que sería bueno tener muchas coches, pero no sé. Muchas cosas cambiarían. Es bastante difícil hacerlo".

El finlandés ha comentado que es posible que su carrera en Fórmula 1 termine en Sauber y ha negado los rumores que hablaban de que tendría un papel en la dirección del equipo: "Hay una gran posibilidad de que acabe mi carrera en Sauber, seguro. No estoy interesado en ningún número o récord, puramente en que lo que siento sea bueno para mi. Veremos que pasa en el futuro. Espero estar saludable y esas cosas. He firmado mi contrato como piloto y espero quedarme allí como piloto. Quién sabe lo que pasará en el futuro, en dos años o en el tiempo que sea. Siempre hay especulaciones pero no tengo ningún contrato sobre eso".

Sobre si ayudará o no a Vettel de ahora en adelante, Räikkönen ha declarado que él solo puede conducir su monoplaza: "Yo solo puedo conducir un coche, obviamente. Siempre hay muchos comentarios y muchas cosas que pueden ayudar o pueden no hacerlo. Siempre es fácil decir que si y esto pasara..., pero es muy difícil hacerlo bien así que veremos qué pasa en carrera, si estamos uno cerca de otro... Obviamente nosotros sabemos las reglas, es bastante simple".

El de Ferrari ha vuelto a repetir por qué sigue en Fórmula 1: "Para correr. Eso es todo. Pararé cuando sienta que es lo mejor para mi. Correr es la parte que más disfruto y es por lo que estamos aquí. No es la mayor parte del fin de semana como solía ser porque obviamente todo cambia un poco, pero esa es la única razón. Lo demás viene con ello, es muy normal, siempre ha estado allí - haciendo referencia a actos con la prensa y eventos - , viene con el paquete. No es frecuente que tú consigas un paquete donde solo tengas cosas buenas. Está bien. Nos conocemos todos. Es la misma respuesta y las mismas preguntas todo el rato así que no es muy difícil".