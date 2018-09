Kimi Raikkonen: regreso a Sauber dieciocho años después

Kimi Raikkonen finalmente no continuará en Ferrari, el piloto finés abandonará Maranello a final de temporada tras ocho años en dos etapas en las que ha ido de más a menos y de menos a más respectivamente. Kimi a pesar de todo continúa siendo un piloto de mucho nivel que ha mejorado mucho sus prestaciones esta temporada. Sin embargo, esa mejoría no ha sido suficiente para convencer a los italianos y por ello Raikkonen correrá esta temporada sus últimas carreras con el equipo rojo.

Raikkonen regresará al equipo en el que debutó, Sauber, 18 años después el piloto finés volverá al equipo donde corrió su primera temporada como piloto oficial en el gran circo. Kimi ha firmado dos temporadas con el equipo suizo y lo más probable es que finalice su carrera en la Fórmula uno con el mismo equipo que la empezó. El finés publicó una foto en su cuenta de Instagram afirmando que regresaba al equipo donde todo comenzó.

Por motivo de su regreso a el equipo Sauber, VAVEL ha decidido repasar la andadura del campeón del mundo de 2007 en su primera temporada en la Fórmula uno con el equipo suizo en el año 2001.

Debut con puntos: Australia

Raikkonen logró finalizar en los puntos en su primer Gran Premio en la Fórmula uno con un coche que no era de los mejores. El finés en principio finalizó la carrera en séptimo lugar y no entró en zona de puntos ya que en esa época tan sólo puntuaban los seis primeros. Sin embargo, tras una sanción post-carrera de Olivier Panis, Kimi le superó en la clasificación y se hizo con su primer punto en la Fórmula uno. Tras llevarse un punto en su primer fin de semana como piloto, las cosas no fueron bien en los tres siguientes Grandes Premios (Malasia, Brasil y San Marino) ya que abandonó en los tres, en unas por problemas de fiabilidad y en otras por accidentes al inicio de la carrera.

Kimi en el Gran Premio de Australia 2001. Foto: Getty Images.

Dos cuartos como mejor resultado

En el Gran Premio de España se quedó sin puntos pero logró finalizar la carrera en octavo lugar, cabe decir que en esa época era bastante más complicado lograr puntos que en la actualidad. En el famoso Gran Premio de Austria donde se escuchó el famoso “let Michael pass for de Championship” de Jean Todt a Rubens Barrichello, el finés logró el mejor resultado de su carrera deportiva hasta ese momento finalizando cuarto en una carrera algo alocada. Tras finalizar en décimo lugar en circuitos de prestigio como Mónaco y Nürburgring, Kimi repitió su mejor resultado en el Gran Premio de Canadá tras cuajar un gran fin de semana. Raikkonen clasificó en séptimo lugar y en carrera fue capaz de subir tres posiciones para volver a acabar cuarto.

Segunda parte de 2001 más sigilosa

La segunda mitad de temporada fue algo más discreta, tanto del finés como del equipo en general. El equipo tan solo sumó cinco puntos en las últimas siete prubas, Kimi logró el mejor resultado en esa segunda parte de 2001 tras finalizar quinto en Gran Bretaña, dándole dos puntos al equipo. Raikkonen se quedó cerca de los puntos en Francia, Hungría e Italia ya que finalizó séptimo la carrera y a poco del piloto que ocupaba la última posición de puntos. Kimi despidió su primera temporada en el gran circo de la peor manera posible ya que se retiró en la primera vuelta del Gran Premio de Japón tras un choque con Jean Alesi, que disputaba su última carrera en la Fórmula uno.

Kimi en la presentación del equipo. Foto: Sauber

En general, una buena temporada

La temporada del equipo Sauber fue bastante buena, Raikkonen se vio superado por tan solo tres puntos por Nick Heidfeld en el campeonato (el alemán sumó doce puntos por nueve del finés) y el equipo suizo logró finalizar cuarto en el mundial de constructores, el mejor resultado logrado por ellos en toda la década exceptuando los años 2007 y 2008 en los que corrieron con motor BMW. Raikkonen en el año de su debut finalizó décimo el campeonato del mundo y ya se le empezó a ver como una gran perla y un futuro campeón del mundo.

Tras un año de adaptación en la Fórmula uno, Kimi llamó la atención del equipo McLaren y los de Woking le llamaron para sustituir a otro finés, el dos veces campeón del mundo Mika Hakkinen, para la temporada 2002. Raikkonen aceptó sin ninguna duda y a partir de ese momento comenzó a consolidarse como uno de los mejores de la parrilla y como uno de los mejores de todos los tiempos. El finés fue dos veces subcampeón con McLaren tras haber perdido dos ajustados mundiales ante Schumacher (2003) y Alonso (2005) con un coche no muy fiable y que le dejó tirado en más de una ocasión.

Finalmente, tuvo la suerte de su lado y tras una guerra interna en McLaren logró hacerse con el título en su primer año con Ferrari en la temporada 2007. Kimi por ahora es el último campeón del mundo con el equipo rojo. Tras dos años más en Ferrari, el hombre de hielo abandonó la Fórmula uno para volver dos años después al equipo Lotus con el que ganó un par de carreras. Tras ello, Ferrari le volvió a llamar y la cosa sigue hasta el día de hoy, el finés ha ido mejorando en todas las temporadas en su regreso al equipo rojo.

El cambio para Kimi será muy grande ya que pasará de estar con uno de los mejores coches de la parrilla por no decir el mejor a estar con un equipo que está penúltimo en constructores. Aun así, la cosa podría cambiar mucho en el equipo Sauber la próxima temporada ya que este año han logrado mejorar considerablemente el nivel mostrado en 2017. El fichaje de Raikkonen ha sido uno de los más extraños que se han visto en los últimos años pero quién sabe si finalmente le acaba saliendo bien la cosa. Kimi quiere continuar compitiendo y la próxima temporada lo hará en el mismo equipo en el que inició su carrera deportiva. Si el finés cumple su contrato (algo que siempre ha hecho) y disputa las dos próximas temporadas se convertirá en el piloto con más Grandes Premios en toda la historia de la Fórmula uno, superando a Rubens Barrichello que tiene 322.