Lanzada la primera campaña de marketing en la historia de la Fórmula 1

Para la Fórmula 1 el Gran Premio de Italia de 2016 marcó un antes y un después, tras confirmarse que Liberty Media sucedía a Bernie Ecclestone como dueño de la Fórmula 1.

Dos años después de la sucesión, Sean Bratches, quien funge como Director General de Operaciones Comerciales, afirma que la Fórmula 1 va por buen camino y ha incrementado su presencia en nuevas audiencias, aun que sabe reconocer que aún queda un largo camino por recorrer. "Yo veo esto como un viaje y no como un destino, estamos iniciando en un lugar donde hay mucha oportunidad"

Para Bratches es pieza fundamental conocer la opinión de los fans, ya que desea que la experiencia de la Fórmula 1 sea la mejor para todos. Por ello siempre busca que los planes comerciales se adapten a las necesidades de los aficionados. "Hemos lanzado una plataforma para involucrar a los fans y saber su opinión. El llamado F1 Fan Voice, es donde hablamos con ellos, les hacemos preguntas, les preguntamos qué piensan a cambio de algunas recompensas" comentó.

En la Fórmula 1 están conscientes de que tienen mucho trabajo por hacer aún, por ello han decidido trazar un plan de diez años y así, no caer en la "improvisación". Contrario a lo que se manejaba en la gestión anterior donde Bratches señaló la estrategia de negocio de Bernie Ecclestone como anticuada. “No había negocios. No había estructura digital, ni investigación de mercado, nada. A Bernie Ecclestone. En realidad, lo respetas mucho, pero no es apropiado mantener estancada a la Fórmula 1".

Bratches afirma que han lanzado la primera campaña de Marketing en 68 años de la Fórmula 1, esta estrategia va desde lo digital hasta lo que se vive en un circuito. Entre ellas destacan la F1 App para dispositivos móviles y la F1 TV, por mencionar algunos.