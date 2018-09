Resumen GP de Singapur 2018 de Fórmula 1

Hasta aquí este Gran Premio de Singapur. Volvemos en el Gran Premio de Rusia dentro de dos semanas.

61/61: Bandera a cuadros. Victoria de Hamilton seguido de Verstappen y Vettel. El británico tiene ya 40 puntos más que el alemán en el mundial. Alonso acaba séptimo y Sainz, octavo.

61/61: Última vuelta!!

59/61: Bottas sigue sin poder doblar a Hülkenberg. Räikkönen está muy cerca del Mercedes pero, de momento, no puede pasarle.

55/61: Hamilton lidera seguido de Verstappen y Vettel. Las distancias entre Vettel y Verstappen son cada vez mayores.

52/61: Bottas tiene problemas y no puede doblar a Hülkenberg. Vuelta rápida para Kevin Magnussen.

50/61: Vuelta rápida para Daniel Ricciardo.

47/61: Sanción de cinco segundos a Sirotkin por forzar a irse fuera a Hartley.

46/61: Vuelta rápida de Fernando Alonso. Bottas, Räikkönen y Ricciardo luchan por la cuarta posición.

45/61: Sanción de cinco segundos a Grosjean por ignorar banderas azules.

44/61: Sainz se quita a Ericsson y es ya octavo.

41/61: Alonso y Sainz han parado en boxes. El de McLaren ha salido séptimo y el de Renault noveno. Tiene por delante a Ericsson, que aún no ha parado.

40/61: Investigación a Grosjean y Sirotkin por no respetar las banderas azules. Sanción a Pérez por causar una colisión. Tendrá que hacer un Drive Through.

38/61: Hamilton está doblando y está perdiendo tiempo con la lucha entre Grosjean y Sirotkin. Verstappen justo detrás. Finalmente Grosjean pasa al Williams .

36/61: Los comisarios investigan el incidente entre Pérez y Sirotkin.

35/61: Toque entre Pérez y Sirotkin. El mexicano para en boxes y sale último. Hülkenberg se quita a Sirotkin y Gasly y Grosjean intentan hacer lo propio.

31/61: Hülkenberg se está acercando mucho a Pérez y Sirotkin. Luchan por la décimo tercera posición.

30/61: Pérez no consigue quitarse de encima al Williams de Sirotkin a pesar de ser más rápido.

29/61: Hamilton lidera de nuevo la carrera. Le siguen Verstappen y Vettel.

28/61: Ricciardo monta neumáticos ultrablandos y sale sexto detrás de Räikkönen.

27/61: Leclerc consigue quitarse a Gasly y es ya noveno. Gasly y Magnussen paran y salen últimos.

26/61: Le dicen a Ricciardo por radio que pueden caer algunas gotas.

25/61: Leclerc persigue a Gasly y luchan por la novena posición.

22/61: Entra Räikkönen para evitar un undercut de Ricciardo.

20/61: Lidera Räikkönen seguido de Ricciardo. Ninguno de los dos ha pasado por boxes todavía.

18/61: Verstappen pone neumático blando y sale por delante de Vettel.

17/61: Bottas ha entrado en boxes. Vettel ha logrado adelantar a Pérez y es quinto.

16/61: Hamilton pone neumático blando a diferencia de Vettel que ha puesto el ultrablando. Sale el británico por delante del alemán.

15/61: Grosjean con problemas y Alonso muy pegado a él. Mientras, Vettel para en boxes a cambiar neumáticos e intenta un undercut.

14/61: Hamilton aumenta su ritmo de forma considerable. Le saca ya 2,6 segundos a Vettel.

11/61: Hamilton reporta por radio que aún le queda mucho a sus neumáticos.

10/61: Menos de seis segundos entre Räikkönen, que es quinto, y Hamilton, que es primero.

8/61: Lidera Hamilton seguido de Vettel y Verstappen. Vuelta rápida ahora para el alemán.

6/61: Verstappen está muy cerca de Vettel.

6/61: Vuelta rápida para Hamilton.

5/61: No hay sanción para ninguno de los dos Force India.

5/61: Se reanuda la carrera.

4/61: Sirotkin pasa por boxes a poner blandos y a que le quiten el trozo de llanta.

3/61: Sirotkin lleva en el alerón delantero un trozo de llanta de Ocon.

2/61: Bajo investigación el incidente entre Ocon y Pérez.

1/61: Vettel le ha ganado la posición a Verstappen.

1/61: Ocon contra el muro. Safety Car en pista. Se ha tocado con Sergio Pérez.

1/61: Arranca el GP de Singapur.

Los dos Toro Rosso han montado hiperblandos, para sorpresa de todos.

Comienza la vuelta de formación!!

Los diez primeros salen con neumático hiperblando.

Los pilotos se suben ya a sus monoplazas para comenzar en unos minutos la vuelta de formación.

Zak Brown se acerca a desear suerte a Carlos Sainz en parrilla.

Suena el himno de Singapur en estos momentos. Quedan quince minutos para que se dé la salida.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Singapur de Formula 1 en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 14:10 horas.

El gran favorito para llevarse la victoria es Lewis Hamilton. En el 70% de ocasiones ha ganado el piloto que salía desde la pole. Verstappen y Vettel tienen buenas posibilidades también. Demostraron muy buen ritmo en las tandas largas del viernes y los Red Bull cuidaron mejor sus neumáticos. El Safety Car y la salida pueden ser claves para el resultado. En el 2017 cuatro coches se tocaron en los primeros compases alterando así el resultado. La probabilidad de Safety Car en Singapur es máxima y depende de cuántos haya y en qué momento pueden salir beneficiados unos u otros pilotos. La estrategia también condicionará el devenir de la carrera. Los pilotos que salen con el compuesto más blando, esto es, los diez primeros, pueden salir ciertamente perjudicados.

Verstappen en la clasificación en Singapur | Fuente: Getty Images

Max Verstappen ha sorprendido con su segunda posición y el holandés está sumamente satisfecho: "Este segundo puesto lo siento como una victoria porque hemos tenido muchos problemas. Nunca he ido suave, siempre he ido con el pie a fondo durante todo el fin de semana y salir segundo es increíble. Esto demuestra que tenemos un coche muy bueno".

Lewis Hamilton estaba exultante tras la espectacular pole conseguida en Singapur: "Ha sido una clasificación impresionante, ha sido auténticamente magia. No sé de dónde ha venido pero quiero agradecérselo a todos: al equipo, a la gente que está trabajando en la fábrica... Hemos añadido cosas nuevas al coche y durante esa vuelta todo ha salido perfecto. Creo que no ha habido ningún momento durante la vuelta en la que se me haya ido ancho o largo, no había ido mal en ningún momento. He sentido que era una de las mejores vueltas mientras la hacía".

Clasificación del GP de Singapur | Fuente: Fórmula 1

Resumen de clasificación: Lewis Hamilton se ha llevado la pole en Singapur con un tiempo espectacular de 1:36.015, la vuelta más rápida dada en este circuito. La sorpresa la ha dado Max Verstappen, que ha clasificado segundo a tres décimas del británico. Vettel solo ha podido ser tercero a seis décimas del Mercedes. Bottas ha acabado cuarto, Räikkönen quinto y Ricciardo sexto. Fernando Alonso y Carlos Sainz han caído en Q2 y saldrán undécimo y duodécimo respectivamente. Lo positivo es que podrán elegir con qué neumáticos salen. El desastre del día lo ha protagonizado Williams. Sus dos monoplazas se han quedado a más de un segundo del décimo octavo, Stoffel Vandoorne.

Tabla de tiempos Libres 3 | Fuente: Fórmula 1

Resumen de Entrenamientos Libres 3/FP3: Ferrari ha dominado la tercera sesión. Sebastian Vettel ha sido el más rápido con un tiempo de 1:38.054. Kimi Räikkönen ha terminado segundo. Sus máximos rivales, los dos Mercedes, han acabado tercero y cuarto. Fernando Alonso ha conseguido una décima posición y Carlos Sainz una décimo tercera. Por la zona media, los dos Force India han terminado en el top 10. Por su parte, Haas ha conseguido meter a Grosjean séptimo mientras que Magnussen ha sido décimo segundo. Así, Vettel parte como favorito para llevarse la pole en la clasificación.

Fernando Alonso en los libres del GP de Singapur | Fuente: Getty Images

Carlos Sainz terminó contento tras los libres. Su Renault se adapta bien a este circuito, tal y como el mismo ha declarado: "Siempre me he sentido cómodo en Singapur y sabemos que nuestro coche suele ir bien en curva lenta. No hay mucha recta, lo cual ayuda a que nuestra sensación parezca mejor de lo que realmente es. Si juntas esas cosas y que hemos empezado con una buena base en el coche, ayuda a estar delante. El motor no cuenta tanto, que es lo que necesitamos tanto McLaren como nosotros. Un poco menos de rectas, curvas más lentas, y de repente los dos coches son mejores de lo que realmente parecen en otros circuitos".

Fernando Alonso se mostró satisfecho con el ritmo mostrado en los entrenamientos libres del viernes. "Creo que ha sido un viernes positivo en el sentido de haber podido probar algunas cosas interesantes. Con los dos coches llevando configuraciones diferentes conseguimos más información y podremos reagruparla esta noche . Además, nos ayudó el haber podido dar muchas vueltas. Ambas sesiones han sido sin problemas y en un circuito urbano, cuántas más vueltas des, más confianza tienes y más tiempo por vuelta sacas. Así que positivo", expresaba a la televisión española. A pesar de esto, el español ha explicado que ha habido algún problema con el motor en tandas largas: "En las tandas largas hemos tenido algún pequeño problema con la configuración del motor y del ERS y creo que no hemos podido ver lo competitivos que éramos. Hemos acabado la tanda para tener información de los neumáticos pero podemos sacar un poco más de rendimiento y prestaciones. Me preocupa menos porque, en un circuito urbano tras la clasificación, las posiciones se consolidan después de las primeras vueltas y es imposible adelantar así que das toda la prioridad a la clasificación y luego ya nos las apañaremos".

Tabla de tiempos Libres 2 | Fuente: Fórmula 1

Resumen de Entrenamientos Libres 2/FP2: Kimi Räikkönen lideró esta segunda sesión con un tiempo de 1:38.699 marcado con neumáticos hiperblandos. Sebastian Vettel chocó contra las protecciones y terminó noveno. Lewis Hamilton se colocó segundo y le siguieron Max Verstappen y Daniel Ricciardo. El piloto que más vueltas dio fue Brendon Hartley con un total de 38. Vettel solo utilizó tres juegos de neumáticos debido a su accidente mientras que Hamilton y los dos Red Bull usaron cinco y Bottas y Räikkönen dispusieron de seis. Los neumáticos escogidos fueron el hiperblando y el ultrablando. Carlos Sainz acabó sexto y Fernando Alonso, octavo.

Tabla de tiempos Libres 1 | Fuente: Fórmula 1

Resumen de Entrenamientos Libres 1/FP1: Daniel Ricciardo y Max Verstappen han dominado esta primera sesión seguidos de Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen. Carlos Sainz ha clasificado sexto mientras que Fernando Alonso lo ha hecho décimo cuarto. La sesión ha estado marcada por algunos sustos. Stroll tuvo una salida de pista, Hamilton hizo un trompo y Räikkönen también se salió. Charles Leclerc se acercó demasiado al muro y terminó dañando la suspensión de su monoplaza.

Resultados de las carreras anteriores del año actual: Lewis Hamilton es líder del mundial y tiene a Sebastian Vettel 30 puntos por detrás. Hasta ahora, Vettel y Hamilton han ganado en todos los circuitos salvo en Mónaco, China y Austria. Vettel ha sumado recientemente un abandono en Alemania y una cuarta posición en Italia tras tener que remontar desde el final de la parrilla por un toque con Hamilton en la primera vuelta. Es por estos resultados que Hamilton lidera con esa ventaja. Este Gran Premio de Singapur puede ser clave ya que puede aumentar aún más esa distancia entre ambos. El piloto español mejor clasificado en el mundial es Fernando Alonso, que ocupa la 11ª posición con 44 puntos. Carlos Sainz está 12º con 10 puntos menos.

Salida del GP de Singapur 2017 | Fuente: Getty Images

Resultados de carreras anteriores: La victoria cayó en manos de Rosberg en el año 2016 y en las de Vettel en el año 2015. El año pasado Hamilton ganó tras salir desde la quinta posición. Le acompañaron en el podio Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas. Tras esta carrera Hamilton aumentó su distancia respecto a Vettel en el mundial de pilotos hasta los 28 puntos. Solo 12 pilotos terminaron el Gran Premio, que estuvo protagonizado por la lluvia. En la primera vuelta colisionaron Verstappen, Räikkönen y Vettel. Fernando Alonso se retiró en la vuelta 8. Carlos Sainz, por su parte, logró una magnífica cuarta posición.

Meteorología para el fin de semana: Durante los entrenamientos libres del viernes los monoplazas rodaron en seco y con una temperatura ambiente de hasta 32 grados. La previsión apunta a que tanto sábado como domingo la probabilidad de lluvia es del 80% antes de que los coches rueden. Se espera que la temperatura ambiental ronde los 30 grados. La temperatura de la pista es de 37 grados y la humedad es del 68%.

Estadísticas del circuito: El piloto que más victorias ha conseguido en este trazado es Sebastian Vettel con un total de cuatro. Subió a lo más alto del podio en 2011, 2012, 2013 y 2015. El récord del circuito es un 1:39.491 que logró Vettel en la clasificación en el año 2017. El único piloto español que cuenta con una victoria en Singapur es Fernando Alonso. El asturiano se subió a lo mas alto en el año 2008.

Circuito de Singapur | Fuente: Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur se celebra en el circuito urbano de Marina Bay. Este trazado cuenta con 5.063 metros y 23 curvas. Los pilotos tendrán que dar un total de 61 vueltas. Rodarán un total de 308,706 kilómetros. Habrá dos zonas de DRS. La primera de ellas está situada tras la curva 5 y la segunda, en la recta de meta. Este Gran Premio se caracteriza por ser nocturno y por el calor, que hace que sea una prueba dura para los pilotos. Será la undécima vez que se dispute una carrera en este trazado desde su introducción en el año 2008.