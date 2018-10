Lewis Hamilton: "Ha sido una clasificación impresionante"

Lewis Hamilton volvió a demostrar que nadie está a su altura en las clasificaciones. El piloto inglés (que también es el piloto con más poles en la historia de la Fórmula uno) logró llevarse la pole número 79 de su carrera deportiva en Singapur tras marcar un 1:36:0 en su primer intento. La vuelta del inglés sobre el trazado de Marina Bay fue épica y gracias a ella saldrá primero mañana y buscará su primera victoria en este trazado desde el año 2014.

El piloto inglés se ha mostrado muy contento tras haber logrado una nueva pole: "Ha sido una clasificación impresionante, ha sido auténticamente magia, no se de donde ha venido pero quiero agradecérselo a todos, al equipo, a la gente que está trabajando en la fábrica, hemos añadido cosas nuevas al coche y durante esa vuelta todo ha salido perfecto."

El cuatro veces campeón del mundo intentó mejorar la vuelta en su segundo intento pero no fue posible: "En la siguiente vuelta he intentando tirar pero no ha sido posible mejorar." Cabe decir que cometió un error en el inicio del primer sector y eso le obligó a abortar la vuelta y a esperar que nadie mejorase su gran tiempo (algo que no sucedió en ningún momento).

Como ya es habitual, Hamilton agradeció el apoyo de los aficionados durante esta sesión de clasificación: "Es muy bonito ver a tanta gente aquí, Singapur tiene una pista magnífica y estoy sobrecogido, tengo el corazón a cien, estoy muy contento."

El inglés habló también sobre su vuelta para poner fin a la entrevista realizada por Martin Brundle: "Creo que no ha habido ningún momento durante la vuelta en la que me haya ido ancho o largo, no había ido mal en ningún momento. He sentido que era una de las mejores vueltas mientras la hacía."