Sebastian Vettel: "No hemos tenido ninguna oportunidad"

Sebastian Vettel volvió a perder la batalla contra Lewis Hamilton. El piloto alemán finalizó tercero la carrera en Singapur y perdió otros diez puntos con el piloto inglés en su particular lucha por ser campeón del mundo a final de temporada. Vettel ahora mismo está 40 puntos por detrás de Hamilton en el Mundial y sus opciones para ser campeón del mundo por quinta vez cada vez son más pequeñas. Sebastian acabó muy descontento este Gran Premio a pesar de subirse al podio.

A pesar de haber logrado grandes tiempos en los entrenamientos libres, ni Ferrari ni Vettel han sido capaces de plantar cara al Mercedes de Lewis Hamilton: "No hemos sido suficientemente rápidos, no teníamos ritmo en carrera, hemos intentado ser agresivos al principio de la carrera pero no ha salido bien. Después he tenido una carrera distinta con unos neumáticos distintos a los demás y no pensaba que podía llegar al final pero no quedaba otra opción que aguantar. La segunda parada en boxes nos hubiese hecho perder mucho tiempo así que nos hemos centrado en acabar la carrera con esas ruedas."

El alemán se mostró muy decepcionado tras acabar tercero el Gran Premio: "En la carrera de hoy no hemos tenido ninguna oportunidad en ningún momento. No hemos sido tan rápidos como Lewis y este fin de semana no hemos podido sacar todo lo que podíamos esperar de nuestro paquete de mejoras."

Vettel tratará de darle la vuelta a esta situación en el próximo Gran Premio que será en Rusia dentro de dos semanas. El piloto alemán necesita recortarle puntos a Hamilton si quiere seguir teniendo esperanzas de ser campeón a final de temporada. No lo tendrá fácil ya que Rusia en principio es un circuito en el cual puede dominar Mercedes, las flechas plateadas han ganado todos los Grandes Premios disputados en Sochi.