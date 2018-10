Sáinz: "Carrera complicada, pero hemos cumplido el objetivo"

Carlos Sainz ha cruzado la línea de meta en octava posición, justo por detrás de Fernando Alonso. El madrileño ha terminado contento pero ha lamentado no haber tenido más oportunidades: "Carrera complicada pero hemos cumplido el objetivo, que era acabar séptimos u octavos. Una penaque no haya habido más acción delante para coger unos puntitos extra. Octavo, segundo detrás de Fernando. Yo creo que íbamos los dos en una estrategia buena e íbamos haciendo trenecito, equipo entre los dos, para ver si hacíamos el overcut a todos los que iban con la hiper y lo hemos conseguido".

Sainz ha valorado positivamente su salida y cómo han transcurrido los primeros compases de la carrera: "He salido muy bien, mejor incluso que los que salían con la hiper. Casi paso a Fernando pero he tenido que girar para evitar a Nico y luego ha salido el Safety Car. Veía que igual le metía el morro otra vez a Fernando pero, aquí en Singapur, con los coches de seguridad cuesta más".

El de Renault ha ido varias vueltas detrás de Marcus Ericsson, hasta que finalmente ha conseguido adelantarle. Sainz ha dado a Movistar F1 la clave de ese adelantamiento: "Había que ser paciente y esperar el error. Es lo que he tenido que hacer con Ericsson y, aunque fuese tres o cuatro segundos más rápido, era muy difícil de adelantar. He esperado el error. Aquí se cometen errores por cansancio porque los pilotos vamos muy al límite y, a la que he visto que hacía el error, he podido jugar un poco con la trazada y he usado la rueda en la tracción para pasarle. Es muy frustrante saber que vas tres segundos más rápido que el de delante pero que ni siquiera puedes meterle el morro. Por eso hay que ser muy paciente en este circuito, dejar la frustración para otra pista".

El madrileño es consciente de lo necesarios que son estos puntos para Renault de cara a conservar la cuarta posición en el mundial de constructores: "Creo que hemos sumado diez puntos en las últimas tres o cuatro carreras. Las cosas van saliendo poco a poco y sobre todo en carrera. El problema es que dependes para coger puntos de cara al campeonato de que pasen cosas delante".