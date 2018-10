McLaren estudia llevar un set up agresivo en Rusia

A estas alturas de temporada, ha quedado latente que el rendimiento de McLaren no es ni mucho menos el mejor. El motor Renault no es el más fiable y tampoco el que tiene más potencia. Esto les pone las cosas difíciles en circuitos con largas rectas como Monza, Spa o Sochi. Pero este no es el único problema de la escudería. Sus monoplazas tienen una mayor resistencia aerodinámica o drag que los de sus rivales. Además de esto, los coches tienen defectos que no se pueden corregir ya que estos elementos deben permanecer igual toda la temporada. Uno de estos es el ratio de marchas, que no es ideal para rectas largas.

En el pasado Gran Premio de Monza, McLaren encontró una forma de reducir el drag y tener así una mayor velocidad en pistas con largas rectas. Fernando Alonso explicó que utilizarían esa misma solución en el Gran Premio de Rusia: "Creo que algunas de las ideas que probamos en Monza, donde mejoramos el sábado, fueron más para reducir el drag, así que se implementarán. Con suerte, Rusia será la primera oportunidad para volver a instalar esas configuraciones".

Gil de Ferran, en declaraciones a Motorsport, ha afirmado que aún no han tomado una decisión sobre qué configuración utilizarán en Sochi pero ha dejado la puerta abierta a usar un set up similar al de Monza para intentar aumentar su rendimiento: "Obviamente no quiero entrar en detalles. Intentamos siempre hacerlo lo mejor posible y avanzar. Estamos intentando introducir pequeñas actualizaciones aerodinámicas en cada carrera, pero eso no es lo único, estamos explorando diferentes espacios. Como dijo Fernando, en Monza decidimos tomar un rumbo completamente diferente y funcionó bien para ese tipo de pista, y tal vez exploremos una dirección similar nuevamente en Rusia".

McLaren está trabajando ya en su monoplaza para 2019 pero no por ello ha dejado de desarrollar el de esta temporada: "No hemos dejado de trabajar. Estamos muy centrados en el monoplaza del año que viene, pero vamos cada fin de semana tratando de hacerlo un poco mejor, de luchar por los puntos y mejorar nuestra posición en el campeonato".

La escudería es sexta en el mundial de constructores con 58 puntos. Haas, que cuenta con 76, es prácticamente inalcanzable por lo que los de Woking intentarán no ser superados por Racing Point Force India, que tiene 32.