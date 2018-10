Vettel: "Mi estilo de pilotaje me ha dado cuatro títulos"

Sebastian Vettel está a 40 puntos de Lewis Hamilton en el Mundial después de que el británico consiguiera la victoria en las dos últimas citas del Mundial y de algunos errores que ha cometido el piloto de Ferrari.

Algunos como Alex Zanardi opinan que el alemán no puede sumar 40 puntos más que Hamilton en tan solo seis carreras. Sin embargo, Vettel ha concedido una entrevista en la que recalca que ni él ni su equipo han perdido las esperanzas y sigue teniendo razones para pensar en el Mundial: "Primero porque puedo, lo he demostrado cuatro veces. Segundo porque tenemos un coche que está a la par con Mercedes. Singapur no ayudó. Es decepcionante cuando puedes ganar carreras y no lo haces, pero aún creo que podemos superarnos a nosotros mismos", explicó.

Por ello, cree que puede seguir siendo campeón por sus propios medios, por lo que seguirá luchando por conseguirlo, siendo fiel a su estilo de pilotaje. "Mi estilo de pilotaje me ha dado cuatro títulos y 52 victorias. A todo el mundo le da miedo fallar y soy tan consciente como todos de que a veces cuando arriesgas, te sale mal, pero no puedes dejar que te paralice", ha añadido. Para ello, ha querido mencionar a Ayrton Senna, que decía que el que no va a por un hueco, no es un piloto, por lo que cree que lo mismo sucede con la estrategias arriesgadas, lo que pasó en Singapur después de que su equipo decidiera pararle demasiado pronto. "Siempre defenderé a mi equipo. Si no hubiera arriesgado a adelantar a Button en Abu Dabi en 2012, no habría sido campeón", confesó.

Para lograr el Mundial sabe que tiene que ganar las últimas carreras de la temporada, por lo que se ha marcado eso como objetivo y piensa que es posible conseguirlo. En un momento como este, el de Ferrari ha querido acordarse de Michael Schumacher: "Si Michael estuviera bien, le preguntaría muchas cosas. No necesariamente sobre cómo pilotar, sino sobre las cosas que ocurren entre bastidores, sobre el trabajo en equipo, sobre la política en Fórmula 1, ya que él tiene mucha experiencia con esto por su tiempo en Ferrari".