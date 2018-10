Hamilton piensa en las mejoras de 2019

Tras un Gran Premio de Bélgica decepcionante para el equipo Mercedes, se decidió implantar mejoras no previstas en el monoplaza para el Gran Premio de Italia. El resultado no pudo haber sido más exitoso y la escudería alemana ha salido victorioso de 2 Grandes Premios (Singapur e Italia) en los que no partía como favorito a la victoria.

Toto Wolff atribuía el mérito a una gran intensidad de trabajo que se produjo tras el mal resultado cosechado en el GP de Bélgica en Spa.

Ahora su piloto estrella cree que la dinámica no debe detenerse y piensa que el equipo podría introducir nuevas piezas del monoplaza de 2019 para probarlas en los entrenamientos libres de los Grandes Premios que restan de la temporada 2018 y así adelantar los deberes antes de los test de invierno.

"Tuve esa reunión con los chicos, y se puede ver esa energía en todos, es realmente inspirador", dijo.

"Empezamos el año y me sentí muy bien, pero luego nos quedamos atrás y tuvimos algunos problemas con la comprensión del coche, con cómo utilizar el equipamiento que teníamos en cuanto a neumáticos y al equilibrio. Tuvimos un par de carreras complicadas y afortunadamente luego nos reencontramos".

"Estamos mejorando como equipo en nuestra comprensión del monoplaza, en cómo utilizar las herramientas que tenemos. Nos sentimos mucho más cómodos en nuestro trabajo en este momento: hace seis carreras estábamos cuestionándonos muchas cosas, pero creo que ahora sabemos dónde estamos y lo que tenemos que hacer".

"También en esas reuniones los presioné mucho sobre el coche del año que viene. Sé lo que necesitamos mejorar".

Hamilton habla con sus mecánicos tras el GP de Singapur | Foto: @MercedesAMGF1

"Estoy presionando a los chicos porque ya tienen que cerrar las cosas para los test del próximo año", dijo Hamilton. "Y les digo: '¿Podéis ir adelantando algo? Por favor, haced este componente que requiere mucho trabajo, pero que podría llevar en carrera, porque quiero probarlo en un gran premio en lugar de en los test de febrero o marzo de 2019".

"Cuando empecemos a probarlo, ya es muy tarde, así que estoy intentando presionar al equipo para ir haciéndolo cuanto antes".

De esta manera, el actual campeón del mundo demuestra su implicación en el proyecto ganador de Mercedes.