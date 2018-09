Marc Márquez se impone ante las Ducati en Aragón

Marc Márquez no podía empezar mejor el fin de semana. Ayer mismo el de Cervera recibió un homenaje en el circuito aragonés, uno de sus favoritos del calendario mundialista y el que ha ganado durante los últimos años de manera tajante, sin dar posibilidad alguna a sus rivales y ante una afición que siempre le acompaña. Y este viernes ha conseguido sobreponerse a sus máximos rivales con el mejor tiempo de la jornada, colocándose primera en la combinada de tiempos ante lo que pueda suceder mañana en la FP3. Aún así, Márquez no se quedará satisfecho y seguirá trabajando mañana para buscar la mejor puesta a punto, sobre todo después del ritmo impuesto por sus rivales.

Y es que las dos Ducati siguen en racha. Su constancia se ha convertido en un hecho desde hace ya varios grandes premios. Andrea Dovizioso se impuso esta mañana como el mejor piloto de la parrilla, pero no lejos quedó su compañero de equipo, en cuarta posición detrás de las dos Ducati satélites de Petrucci y Miller. En sexta posición se quedó Marc Márquez, quien aprovechó la FP1 para darle vueltas a un único neumático, buscando su mejor opción de cara a la carrera del domingo.

Marc Márquez, en Motorland / Foto: Lucas ADSC

Ya en la FP2 de esta tarde, Jorge Lorenzo se colocó como la mejor moto de la marca de Borgo Panigale, quedándose a tan sólo 0.138 del 1:47.382 marcado por el actual líder del mundial de MotoGP. Dovizioso se quedó en tercera plaza, pero siendo un claro favorito a llevarse la pole mañana y a intentar arrebatarle la victoria a Márquez en uno de sus trazados fetiche. La distancia entre ambos competidores asciende ya a 67 puntos, por lo que un fallo del italiano y una victoria del de Cervera podría complicar mucho las opciones de título para los ducatistas.

Más apartadas se han quedado las Yamaha una vez más. Valentino Rossi ha sido, de los dos pilotos del box azul, el mejor durante este primer día en Motorland. El italiano ha terminado en novena plaza, lejos del ritmo deseado que le vuelva a dar la victoria que tanto desea y extraña desde hace más de un año. Además, le hemos podido ver con varios problemas en su M1, especialmente a la hora de parar su moto, teniendo que irse largo en la curva 12 esta tarde. Por otro lado, Maverick Viñales ha terminado décimo, en el límite de la Q2. El de Roses fue quinto por la mañana pero las sensaciones no fueron las mismas con una mayor temperatura sobre el asfalto. Todavía queda trabajo por realizar y problemas que solucionar.

Foto: motogp.com

Márquez podría conseguir su primera oportunidad de título

Este fin de semana podría ponerse incluso mejor para Marc Márquez. La amplia ventaja que mantiene actualmente con sus rivales le ofrece la posibilidad de firmar este fin de semana la que sería su primera oportunidad de título de cara a la siguiente carrera, la cual se celebraría dentro de dos semanas en Tailandia, la nueva parada del campeonato de MotoGP. Para ello, el de Honda necesita que se den tres casos: conseguir la victoria, que Dovizioso fuera tercero y Rossi, su otro rival más directo, quedara fuera del podio. Un resultado nada descabellado viendo los primeros tiempos de fin de semana.

Lo más complicado tendría que llegar en Tailandia. Ya en el nuevo circuito, Márquez debería volver a conseguir una nueva victoria y esperar a que Dovizioso no puntúe. Un hecho mucho más complicado y difícil de conseguir, aunque teniendo en cuenta la carambola que se dio hace casi dos años en Japón con el "Give Me 5", nada es ya imposible cuando se habla de Marc Márquez. La realidad es que quedan 150 puntos en juego y que el de Honda cuenta ya con una gran ventaja a su favor.