Renault afirma que su motor ayudó mucho a Verstappen en Singapur

Max Verstappen cuajó un gran fin de semana en Singapur en el cual clasificó en segundo lugar y finalizó la carrera en la misma posición, logrando un muy valioso podio para el equipo Red Bull. El piloto holandés usó la especificación C (una nueva que trajo Renault para Singapur) y los franceses han afirmado que esa nueva unidad de potencia ayudó mucho a Max a ser segundo.

Tras la ruptura para la próxima temporada de Red Bull y Renault (ya que los austriacos llevarán motores Honda la próxima temporada), las críticas al suministrador francés han sido muy constantes durante estos últimos meses. Tras constantes problemas de fiabilidad y escasa velocidad punta en circuitos de mucha influencia de motor, Renault y Red Bull lograron destacar en Singapur. A pesar de ser un circuito de chasis y con poca influencia de la unidad de potencia, Renault dijo que su nueva especificación C tuvo mucho que ver.

El jefe de equipo de Renault, Cyril Abiteboul, hizo declaraciones: "Es una buena recompensa por todo el esfuerzo puesto en el Spec C, que sabemos que dadas las circunstancias no es perfecto. Pero podemos ver que es capaz de ofrecer un importante aumento de 15kW, que era la expectativa, y eso es exactamente lo que está logrando."

"Creo que Daniel ha encontrado una forma de solucionar algunas de las limitaciones del mapeado. Tal vez Max después del fin de semana también haya encontrado el camino. Pero seamos sinceros, no depende de los pilotos encontrar una manera de evitar los problemas del motor, depende de nosotros. Sin embargo, estaba claro que el Spec C no venía sin riesgos, y como siempre, esperamos que todo el mundo lo respete, ya que lo avisamos" añadió el jefe de equipo de Renault.

A pesar de todo, el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner ha recomendado al equipo volver a la especificación B la próxima semana en el Gran Premio de Rusia. Horner también ha hecho declaraciones: "Absolutamente, se abordará el mapeado, pero ese también es un factor de cada una de las pistas a las que vamos, y trataremos de ver cómo podemos explorarlo, e intentaremos hacer un mejor trabajo con Red Bull".