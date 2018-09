Carlos Sainz: "Nuestro objetivo es terminar cuartos"

A falta de 6 Grandes Premios para el final de temporada, Renault ocupa la cuarta posición en el mundial de constructores con un total de 91 puntos. Esto convierte al equipo francés en el primero del resto por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull. Carlos Sainz, en declaraciones a Motorsport, ha afirmado que su objetivo es mantener ese lugar: "Nuestro objetivo es terminar cuartos en el campeonato de constructores. Vamos a asegurarnos de darlo todo para mantener esa cuarta plaza. Va a ser una dura segunda mitad de la temporada".

Sin embargo, esta posición no está ni mucho menos asegurada para la escudería del rombo. Haas les hubiera sobrepasado de no ser por la descalificación que sufrió Romain Grosjean en el Gran Premio de Italia. En este momento, los estadounidenses tienen 76 puntos y son quintos en el campeonato.

McLaren ocupa la sexta posición con 58 puntos aunque no son rival para Renault porque con el rendimiento que muestran no podrían recortar distancias. Racing Point Force India, tras su incorporación al mundial en el Gran Premio de Bélgica, tiene ya 32 puntos. La situación del equipo fue delicada hasta ese momento pero, después de que Lawrence Stroll se hiciese con él, han recuperado liquidez y gracias a ello han podido seguir evolucionando su monoplaza.

Carlos Sainz, consciente de la fortaleza que muestra Force India, ha admitido que tienen que estar pendientes de ellos: "Debemos tener mucho cuidado con Force India. Sabemos que en la segunda mitad de la temporada siempre remontan y lo han demostrado una vez más, en cuanto han tenido un poco de liquidez".

Renault no ha mostrado un mal rendimiento esta temporada. Ha sido de los mejores equipos de la zona media aunque sí ha tenido ciertos problemas. Sainz ha explicado cuáles son los puntos débiles del monoplaza: "En una pista como Singapur, donde esperábamos estar por delante, estuvimos por detrás. Sabemos que nuestro coche es fuerte en curvas de baja velocidad. Generamos bastante agarre y carga a baja velocidad, pero cuando hay baches o al pisar los pianos no estamos cómo deberíamos. Seguimos trabajando en ello, pero probablemente sigue siendo nuestro déficit principal. Una gran parte de esto también se debe al motor. Estamos atrapados por la especificación B y los otros han dado pasos grandes durante el año que no hemos podido seguir".